Pumas: Aaron Ramsey vuelve a Cantera tras ausencia por lesión y asuntos personales

Tras varios días de ausencia, Aaron Ramsey volvió este lunes a las instalaciones de Pumas para someterse a terapia física tras la lesión muscular en los isquiotibiales que lo mantuvo fuera de actividad, confirmaron fuentes a ESPN. El mediocampista galés compartió una fotografía de su rehabilitación, despejando dudas sobre su paradero durante las últimas semanas.

El regreso de Ramsey ocurre después de una serie de cuestionamientos sobre su ausencia en los entrenamientos del primer equipo. El futbolista no se presentó en Cantera desde la fecha FIFA, debido a la lesión y a asuntos personales, incluyendo la atención a su mascota.

El cuerpo técnico de Pumas, liderado por Efraín Juárez, evitó profundizar sobre el tema durante los últimos días. En declaraciones recientes, Juárez señaló: “Estamos ahí. Lo dije el miércoles. Vamos a ver qué pasa los siguientes días”, cuando se le preguntó por la presencia de Ramsey en Ciudad de México. Sobre la situación particular del jugador, agregó: “Tiene ahí su situación, que sabemos todo perfectamente, con la de su perrito y también un tema antes de salir de fecha FIFA”.