Pumas: Aaron Ramsey vuelve a Cantera tras ausencia por lesión y asuntos personales

Fútbol
/ 27 octubre 2025
    Pumas: Aaron Ramsey vuelve a Cantera tras ausencia por lesión y asuntos personales
    Aaron Ramsey regresó a las instalaciones de Pumas para continuar con su recuperación tras la lesión en los isquiotibiales que lo mantuvo fuera de juego. FOTO: MEXSPORT

Con su regreso, el jugador busca reincorporarse al equipo en las próximas jornadas del Apertura 2025

Tras varios días de ausencia, Aaron Ramsey volvió este lunes a las instalaciones de Pumas para someterse a terapia física tras la lesión muscular en los isquiotibiales que lo mantuvo fuera de actividad, confirmaron fuentes a ESPN. El mediocampista galés compartió una fotografía de su rehabilitación, despejando dudas sobre su paradero durante las últimas semanas.

El regreso de Ramsey ocurre después de una serie de cuestionamientos sobre su ausencia en los entrenamientos del primer equipo. El futbolista no se presentó en Cantera desde la fecha FIFA, debido a la lesión y a asuntos personales, incluyendo la atención a su mascota.

El cuerpo técnico de Pumas, liderado por Efraín Juárez, evitó profundizar sobre el tema durante los últimos días. En declaraciones recientes, Juárez señaló: “Estamos ahí. Lo dije el miércoles. Vamos a ver qué pasa los siguientes días”, cuando se le preguntó por la presencia de Ramsey en Ciudad de México. Sobre la situación particular del jugador, agregó: “Tiene ahí su situación, que sabemos todo perfectamente, con la de su perrito y también un tema antes de salir de fecha FIFA”.

Previamente, tras el partido ante Atlético de San Luis el 22 de octubre, Juárez no entró en detalles sobre el estado anímico de Ramsey. “Aaron está en recuperación con un tema del isquio y con el tema de su perrito. A la espera, a ver qué pasa en los siguientes días”, declaró en conferencia de prensa.

Aaron Ramsey llegó a Pumas como uno de los primeros refuerzos para el Apertura 2025. Su arribo a México fue en julio, pero ya presentaba molestias físicas, por lo que su debut se retrasó hasta la jornada 6, el 24 de agosto, frente a Puebla. En la fecha 7, ante Atlas, el galés anotó el gol del triunfo 1-0 en el Estadio Olímpico Universitario, registrando hasta ahora la única victoria del equipo en casa en la campaña.

Posteriormente, Ramsey tuvo participación en las jornadas 9, 10 y 11, siendo titular en la última de estas fechas ante América. En ese encuentro disputó 60 minutos, en los que el equipo cayó 4-1. Desde entonces, el mediocampista se perdió la jornada 12 por lesión y no viajó con la selección de Gales durante la reciente fecha FIFA de octubre.

Con su regreso a Cantera, Ramsey inicia la fase final de su recuperación, buscando reintegrarse al equipo y contribuir en las próximas jornadas del Apertura 2025, mientras Pumas mantiene la expectativa sobre su disponibilidad para futuros partidos.

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

