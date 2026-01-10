Santos Laguna cae en Torreón; Chivas y León arrancan el Clausura 2026 con triunfo

Fútbol
/ 10 enero 2026
    Santos Laguna cae en Torreón; Chivas y León arrancan el Clausura 2026 con triunfo
    Santos Laguna sufrió una derrota 3-1 ante Necaxa en su debut como local en Torreón durante la Jornada 1 del Clausura 2026. FOTO: MEXSPORT

Necaxa sorprendió a Santos Laguna en el TSM, mientras Chivas venció al Pachuca en el Akron y León se impuso a Cruz Azul en el Nou Camp en el arranque del torneo

Santos Laguna tuvo un arranque amargo en el Clausura 2026 al caer 3-1 ante Necaxa en su primer partido como local en Torreón.

Los Guerreros se vieron sorprendidos desde el inicio en el Estadio TSM, ya que los Rayos pegaron temprano con el gol de Agustín Oliveros al minuto 4, aprovechando una desatención defensiva.

La presión visitante se mantuvo y rindió frutos rápidamente, cuando Tomás Badaloni aumentó la ventaja al 14’, obligando a Santos a remar contracorriente desde muy temprano.

TE PUEDE INTERESAR: Macclesfield hace historia en la FA Cup y elimina al campeón Crystal Palace

En el 28’, Lucas Di Yorio apareció para marcar el descuento de los Guerreros, mientras que Julián Carranza, al 91’, sentenció el encuentro.

El gol de Di Yorio solo sirvió para maquillar el marcador en una noche complicada para el equipo dirigido por Francisco Rodríguez, que deberá ajustar piezas tras un debut que dejó dudas ante su afición.

Chivas arranca con el ‘pie derecho’

En Guadalajara, Chivas inició el torneo con una victoria convincente al imponerse 2-0 al Pachuca en el Estadio Akron.

El Rebaño mostró solidez y eficacia ofensiva, abriendo el marcador con anotación de Armando “Hormiga” González, quien aprovechó una jugada colectiva para vencer al arquero tuzo.

Antes del descanso, Daniel Aguirre amplió la ventaja y encarriló el triunfo rojiblanco, que controló el partido en la segunda mitad para sumar sus primeros tres puntos del certamen y comenzar el Clausura 2026 con buenas sensaciones en casa.

La Máquina del Cruz Azul no anda

Por su parte, en el Nou Camp, León debutó con triunfo al derrotar 2-1 a Cruz Azul en un duelo intenso.

La Fiera tomó ventaja con el gol de Ismael Díaz en la primera mitad y posteriormente Bryan Colula aumentó la diferencia, reflejando el dominio esmeralda en lapsos clave del encuentro.

La Máquina reaccionó en la recta final con el tanto de Agustín Palavecino, pero el esfuerzo no fue suficiente para evitar la derrota en Guanajuato, donde León supo manejar el cierre del partido para quedarse con la victoria en su presentación del torneo.

Temas


Futbol
resultados

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


Chivas del Guadalajara
Cruz Azul
Necaxa

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Nicolás Maduro y su esposa se encuentran detenidos en Nueva York, luego de ser extraídos de Venezuela.

Arden redes sociales por captura de Maduro y su defensa de la 4T
La Presidenta busca reducir la dependencia de importaciones y ampliar la soberanía alimentaria.

‘Ni intermediarios ni bajos precios’: Sheinbaum apuesta por café mexicano y bienestar rural
El presunto autor intelectual fue trasladado por autoridades estatales al penal de Alto Impacto, donde enfrentará a la justicia mexicana.

Tras casi tres años prófugo, llega a México ‘El Marino’ por homicidio de adolescente
Un grupo de 11 personas migrantes fue rescatado por elementos de Despliegue Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Gritos de auxilio alertan a policías y permiten rescate de migrantes en Juárez
Venezuela responde contra alerta de los Estados Unidos

Venezuela responde contra alerta de los Estados Unidos
Daniel Ortega es aliado incondicional de Nicolás Maduro, quien fue capturado por militares estadounidenses en Caracas hace una semana.

Autoridades nicaragüenses arrestan a decenas por presuntamente apoyar captura de Maduro
Los últimos comentarios de Trump se producen en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, incluida Dinamarca.

Trump intensifica las amenazas a Groenlandia y dice que EU intervendrá ‘les guste o no’
Juez ordena inmediata libertad para Armando Castilla, director de Vanguardia

Juez ordena inmediata libertad para Armando Castilla, director de Vanguardia