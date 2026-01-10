Santos Laguna cae en Torreón; Chivas y León arrancan el Clausura 2026 con triunfo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Necaxa sorprendió a Santos Laguna en el TSM, mientras Chivas venció al Pachuca en el Akron y León se impuso a Cruz Azul en el Nou Camp en el arranque del torneo
Santos Laguna tuvo un arranque amargo en el Clausura 2026 al caer 3-1 ante Necaxa en su primer partido como local en Torreón.
Los Guerreros se vieron sorprendidos desde el inicio en el Estadio TSM, ya que los Rayos pegaron temprano con el gol de Agustín Oliveros al minuto 4, aprovechando una desatención defensiva.
La presión visitante se mantuvo y rindió frutos rápidamente, cuando Tomás Badaloni aumentó la ventaja al 14’, obligando a Santos a remar contracorriente desde muy temprano.
TE PUEDE INTERESAR: Macclesfield hace historia en la FA Cup y elimina al campeón Crystal Palace
En el 28’, Lucas Di Yorio apareció para marcar el descuento de los Guerreros, mientras que Julián Carranza, al 91’, sentenció el encuentro.
El gol de Di Yorio solo sirvió para maquillar el marcador en una noche complicada para el equipo dirigido por Francisco Rodríguez, que deberá ajustar piezas tras un debut que dejó dudas ante su afición.
Chivas arranca con el ‘pie derecho’
En Guadalajara, Chivas inició el torneo con una victoria convincente al imponerse 2-0 al Pachuca en el Estadio Akron.
El Rebaño mostró solidez y eficacia ofensiva, abriendo el marcador con anotación de Armando “Hormiga” González, quien aprovechó una jugada colectiva para vencer al arquero tuzo.
Antes del descanso, Daniel Aguirre amplió la ventaja y encarriló el triunfo rojiblanco, que controló el partido en la segunda mitad para sumar sus primeros tres puntos del certamen y comenzar el Clausura 2026 con buenas sensaciones en casa.
La Máquina del Cruz Azul no anda
Por su parte, en el Nou Camp, León debutó con triunfo al derrotar 2-1 a Cruz Azul en un duelo intenso.
La Fiera tomó ventaja con el gol de Ismael Díaz en la primera mitad y posteriormente Bryan Colula aumentó la diferencia, reflejando el dominio esmeralda en lapsos clave del encuentro.
La Máquina reaccionó en la recta final con el tanto de Agustín Palavecino, pero el esfuerzo no fue suficiente para evitar la derrota en Guanajuato, donde León supo manejar el cierre del partido para quedarse con la victoria en su presentación del torneo.