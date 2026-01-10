Santos Laguna cae en Torreón; Chivas y León arrancan el Clausura 2026 con triunfo

Santos Laguna tuvo un arranque amargo en el Clausura 2026 al caer 3-1 ante Necaxa en su primer partido como local en Torreón.

Los Guerreros se vieron sorprendidos desde el inicio en el Estadio TSM, ya que los Rayos pegaron temprano con el gol de Agustín Oliveros al minuto 4, aprovechando una desatención defensiva.

La presión visitante se mantuvo y rindió frutos rápidamente, cuando Tomás Badaloni aumentó la ventaja al 14’, obligando a Santos a remar contracorriente desde muy temprano.

TE PUEDE INTERESAR: Macclesfield hace historia en la FA Cup y elimina al campeón Crystal Palace

En el 28’, Lucas Di Yorio apareció para marcar el descuento de los Guerreros, mientras que Julián Carranza, al 91’, sentenció el encuentro.

El gol de Di Yorio solo sirvió para maquillar el marcador en una noche complicada para el equipo dirigido por Francisco Rodríguez, que deberá ajustar piezas tras un debut que dejó dudas ante su afición.