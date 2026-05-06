¿Qué hace Santi Giménez con Messi, Bad Bunny y Timothée Chalamet? El increíble comercial de Adidas que romperá el Internet

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    ¿Qué hace Santi Giménez con Messi, Bad Bunny y Timothée Chalamet? El increíble comercial de Adidas que romperá el Internet
    Santiago Giménez aparece en el teaser mundialista de adidas junto a figuras como Lionel Messi, Zinedine Zidane, Bad Bunny y Timothée Chalamet. FOTO: ESPECIAL

El delantero mexicano forma parte de una campaña global rumbo al Mundial 2026, donde adidas mezcla futbol, música y Hollywood con figuras como Lionel Messi, Lamine Yamal y Zinedine Zidane

Santiago Giménez volvió a colocarse en una vitrina internacional, ahora fuera de la cancha, al aparecer entre los protagonistas del nuevo teaser de Adidas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La marca alemana lanzó un adelanto de su próxima campaña global, en la que el delantero mexicano comparte escena conceptual con estrellas del futbol, Hollywood y la música.

El promocional llamó la atención por reunir a figuras de distintas generaciones y disciplinas.

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Entre los nombres que forman parte de la campaña aparecen Lionel Messi, Zinedine Zidane, David Beckham, Lamine Yamal, Jude Bellingham, Timothée Chalamet y Bad Bunny, además de otros futbolistas actuales y leyendas que han marcado la historia reciente del deporte.

Para México, la presencia de Santiago Giménez representa uno de los puntos más llamativos del anuncio.

El atacante aparece integrado en una narrativa global de Adidas que busca conectar el futbol con la cultura popular, justo en la antesala de un Mundial que tendrá a México como una de las sedes junto a Estados Unidos y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

El teaser no sólo funciona como adelanto publicitario, sino como una declaración de intención de Adidas para el ciclo mundialista.

La campaña forma parte del impulso comercial de la marca de cara al torneo, en el que también será proveedor oficial y buscará aprovechar el alcance del evento para fortalecer su presencia en el mercado global.

En ese contexto, Giménez aparece rodeado de figuras de enorme impacto mediático. Messi y Zidane representan el peso histórico del futbol.

Lamine Yamal y Bellingham simbolizan la nueva generación; mientras que Chalamet y Bad Bunny amplían el alcance de la campaña hacia audiencias de cine, música y cultura urbana.

La inclusión del mexicano también llega en un momento clave para la Selección Mexicana, que se prepara para disputar una Copa del Mundo en casa.

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Aunque el teaser tiene un enfoque comercial y global, la aparición de Giménez refuerza su papel como uno de los rostros mexicanos con mayor proyección internacional rumbo al torneo.

Santiago Giménez no aparece como invitado secundario, sino como parte de una constelación de protagonistas que conectan directamente con el camino hacia el Mundial 2026.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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