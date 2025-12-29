¿Qué le pasó?: Lucas Ocampos causa baja en Rayados por parálisis facial

A pocas semanas del arranque del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el entorno de Rayados recibió una noticia inesperada. El club regiomontano informó este domingo que Lucas Ocampos causará baja de manera temporal debido a un cuadro médico que requiere reposo y seguimiento especializado. La institución explicó que el futbolista argentino presenta una parálisis facial de hemicara izquierda de probable origen viral. Tras detectarse la situación, el jugador fue sometido a una valoración médica con un especialista, quien estableció una pauta inicial de reposo por siete días. Una vez concluido ese periodo, el cuerpo médico del club evaluará nuevamente su evolución para definir si puede reincorporarse de manera progresiva a los entrenamientos. TE PUEDE INTERESAR: Anthony Joshua sufre accidente automovilístico en Nigeria; dos personas mueren Desde el club se aclaró que la decisión responde a criterios médicos y de prevención, considerando el inicio del torneo y la necesidad de no apresurar el regreso del futbolista. Rayados no precisó una fecha exacta para su vuelta a la actividad, aunque dejó en claro que el seguimiento será constante y que cualquier determinación dependerá de la respuesta del jugador al tratamiento indicado.

La parálisis facial de probable etiología viral, conocida de manera común como parálisis de Bell, es una afección que provoca debilidad o inmovilidad repentina en los músculos de un lado del rostro. De acuerdo con información médica especializada, esta condición puede desarrollarse en cuestión de horas o días y, en la mayoría de los casos, es temporal. Entre los síntomas más habituales se encuentran la dificultad para cerrar un ojo o sonreír, la caída de un lado de la cara, dolor en la zona de la mandíbula o detrás de la oreja del lado afectado, así como alteraciones en el gusto, la producción de saliva o lágrimas y, en algunos casos, dolor de cabeza o sensibilidad al sonido. Aunque la causa exacta no siempre se identifica con precisión, diversos estudios médicos asocian este tipo de parálisis con infecciones virales. Se ha señalado la posible relación con virus como el herpes simple, el herpes zóster, el virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, adenovirus, así como con padecimientos como la influenza, la rubéola, las paperas o ciertas infecciones respiratorias.