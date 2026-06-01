¿Qué lesión sufrió Marcelo Flores? Estará fuera de la Copa del Mundo 2026

El futbolista de Tigres se lesionó durante la segunda mitad del encuentro disputado en el Estadio Nemesio Diez, donde el conjunto felino cayó ante Toluca en la lucha por el título regional. La acción encendió las alarmas de inmediato debido a la forma en que el jugador abandonó el terreno de juego y a las muestras de dolor que presentó tras el contacto.

Marcelo Flores enfrentará uno de los momentos más complejos de su carrera luego de confirmarse que la lesión sufrida durante la Final de la Concacaf Champions Cup lo dejará fuera de las canchas por varios meses y, en consecuencia, sin posibilidades de disputar la Copa del Mundo de 2026.

Un día después del partido, Tigres informó mediante un comunicado médico que los estudios realizados confirmaron una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una de las lesiones más delicadas para cualquier futbolista profesional.

“Informamos a nuestra afición que Marcelo Flores sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que será operado en los próximos días”, señaló el club regiomontano en sus canales oficiales.

La noticia llegó horas después de que el propio jugador compartiera un mensaje en redes sociales. A través de sus historias de Instagram, Flores agradeció las muestras de apoyo recibidas por parte de aficionados, compañeros y personas cercanas, además de reconocer el difícil momento que atraviesa tras ver interrumpida una temporada en la que buscaba consolidarse tanto en Tigres como en la selección de Canadá.

La lesión también representa un golpe para el combinado canadiense, que contaba con Flores dentro de su proyecto rumbo al Mundial que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Durante una conferencia de prensa, el entrenador de la selección canadiense, Jesse Marsch, expresó el sentir del grupo tras conocer el diagnóstico. El técnico explicó que los integrantes del equipo estuvieron pendientes de la evolución del futbolista desde el momento en que ocurrió la lesión.

“Todos los jugadores han estado preguntando por él. Intentamos mantenernos informados sobre su situación. Temíamos que fuera una lesión importante porque no parecía algo menor”, comentó el estratega.

Marsch reveló además que ha mantenido comunicación con el jugador y destacó la actitud con la que está enfrentando el proceso de recuperación. Según explicó, Flores ya está concentrado en la rehabilitación y en regresar a la actividad una vez que complete su tratamiento.

Como muestra de respaldo, el seleccionador le abrió las puertas para acompañar al equipo durante parte de la Copa del Mundo una vez que sea intervenido quirúrgicamente.