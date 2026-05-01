¿Qué tiene César Montes? La lesión que preocupa a la Selección Mexicana a 40 días de la Copa del Mundo

La Selección Mexicana recibió una señal de alerta desde Rusia a solo 40 días de su debut en la Copa del Mundo 2026. César Montes, uno de los defensas centrales más importantes en el esquema de Javier Aguirre, salió lesionado durante el partido entre Lokomotiv Moscú y Dinamo Moscú, correspondiente a la Jornada 28 de la Premier League rusa. El zaguero mexicano apenas pudo disputar 22 minutos del encuentro antes de abandonar el terreno de juego por molestias físicas. Montes, titular con el Lokomotiv, fue sustituido por el francés Gerzino Nyamsi, en un cambio que encendió de inmediato las alarmas tanto en su club como en el entorno del Tricolor. Hasta el momento no existe un parte médico oficial por parte del Lokomotiv Moscú ni de la Federación Mexicana de Futbol, por lo que la gravedad exacta de la lesión aún está pendiente de confirmarse.

Sin embargo, de acuerdo con reportes de TUDN, se trataría de una lesión muscular que, en principio, no sería de gravedad, por lo que Montes seguiría dentro de los planes de Javier Aguirre para el Mundial 2026. La preocupación no es menor. César Montes forma parte de la columna defensiva de México y apunta a ser uno de los titulares junto a Johan Vásquez en la zaga central. Su presencia es clave para un equipo que debutará el 11 de junio ante Sudáfrica, en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, programado en el Estadio Ciudad de México.

El momento también llega en una etapa delicada para Aguirre, quien está terminando de definir la lista final del Tricolor. México ya trabaja con una base de convocados de la Liga MX, mientras espera la incorporación de los futbolistas que militan en Europa y otras ligas del extranjero, entre ellos el propio Montes, Luis Chávez, Johan Vásquez, Santiago Giménez, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. En el mismo duelo en Rusia, Luis Chávez fue titular con el Dinamo Moscú, en una noticia positiva para el cuerpo técnico nacional, pues el mediocampista también busca llegar en ritmo competitivo a la Copa del Mundo. La contraparte fue la salida temprana de Montes, quien ya había sufrido molestias físicas en marzo, aunque logró recuperarse y volver a la actividad con el Lokomotiv. La evolución médica del “Cachorro” será seguida de cerca en los próximos días.

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