¿Qué tiene César Montes? La lesión que preocupa a la Selección Mexicana a 40 días de la Copa del Mundo

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/
    ¿Qué tiene César Montes? La lesión que preocupa a la Selección Mexicana a 40 días de la Copa del Mundo
    César Montes salió lesionado con el Lokomotiv Moscú y encendió las alarmas de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. FOTO: ESPECIAL

El defensa mexicano abandonó el duelo ante Dinamo Moscú apenas al minuto 22 por una molestia muscular, aunque los primeros reportes señalan que no sería de gravedad rumbo al debut de México ante Sudáfrica

La Selección Mexicana recibió una señal de alerta desde Rusia a solo 40 días de su debut en la Copa del Mundo 2026. César Montes, uno de los defensas centrales más importantes en el esquema de Javier Aguirre, salió lesionado durante el partido entre Lokomotiv Moscú y Dinamo Moscú, correspondiente a la Jornada 28 de la Premier League rusa.

El zaguero mexicano apenas pudo disputar 22 minutos del encuentro antes de abandonar el terreno de juego por molestias físicas. Montes, titular con el Lokomotiv, fue sustituido por el francés Gerzino Nyamsi, en un cambio que encendió de inmediato las alarmas tanto en su club como en el entorno del Tricolor.

Hasta el momento no existe un parte médico oficial por parte del Lokomotiv Moscú ni de la Federación Mexicana de Futbol, por lo que la gravedad exacta de la lesión aún está pendiente de confirmarse.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/liguilla-liga-mx-2026-horarios-y-donde-ver-tigres-vs-chivas-y-atlas-vs-cruz-azul-este-sabado-PH20412782

Sin embargo, de acuerdo con reportes de TUDN, se trataría de una lesión muscular que, en principio, no sería de gravedad, por lo que Montes seguiría dentro de los planes de Javier Aguirre para el Mundial 2026.

La preocupación no es menor. César Montes forma parte de la columna defensiva de México y apunta a ser uno de los titulares junto a Johan Vásquez en la zaga central.

Su presencia es clave para un equipo que debutará el 11 de junio ante Sudáfrica, en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, programado en el Estadio Ciudad de México.

El momento también llega en una etapa delicada para Aguirre, quien está terminando de definir la lista final del Tricolor. México ya trabaja con una base de convocados de la Liga MX, mientras espera la incorporación de los futbolistas que militan en Europa y otras ligas del extranjero, entre ellos el propio Montes, Luis Chávez, Johan Vásquez, Santiago Giménez, Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

En el mismo duelo en Rusia, Luis Chávez fue titular con el Dinamo Moscú, en una noticia positiva para el cuerpo técnico nacional, pues el mediocampista también busca llegar en ritmo competitivo a la Copa del Mundo.

La contraparte fue la salida temprana de Montes, quien ya había sufrido molestias físicas en marzo, aunque logró recuperarse y volver a la actividad con el Lokomotiv. La evolución médica del “Cachorro” será seguida de cerca en los próximos días.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Moscú

Personajes


César Montes

Organizaciones


FMF
Selección Mexicana De Futbol

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Evidencia contra Rocha

Evidencia contra Rocha
true

Rocha Moya: ¿Por cuánto tiempo lograrán sostenerlo?
Alejandro “Alito” Moreno solicitó formalmente que Morena pierda su registro como partido político, tras revelarse una acusación en Estados Unidos que vincula a funcionarios del partido con el crimen organizado en Sinaloa.

‘El narco está de su lado’... ‘Alito’ Moreno exige cancelar registro de Morena tras acusación a Rocha Moya
En una carta difundida en agosto de 2024, Ismael ‘El Mayo’ Zambada García revelo que el día que fue secuestrado iba a reunirse con Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén Ojeda.

¿Por qué relacionan a Rocha Moya con la captura de ‘El Mayo’ y la muerte Héctor Melesio Cuén?
El aumento en el uso de energía eléctrica durante temporadas de calor puede llevar a los hogares a la tarifa de alto consumo de la CFE.

¿Tu recibo de luz subió? Así puedes evitar la tarifa DAC de la CFE
Inconsistencias en las respuestas, puede ser la diferencia entre que aprueben o rechacen la expedición del documento en minutos.

Manual de supervivencia para la Visa Americana: ¿Qué responder (y qué callar) en la entrevista consular?
Guillermo Ochoa perfila su despedida de la Selección Mexicana tras el Mundial 2026, torneo en el que buscaría disputar su sexta Copa del Mundo con el Tri.

El adiós de un histórico: Guillermo Ochoa se retira tras jugar su sexto Mundial en 2026
Las altas temperaturas registradas en México elevan el riesgo de golpes de calor en perros y gatos, una emergencia veterinaria que puede poner en peligro su vida en cuestión de minutos.

¡Cuidado! Aprende a detectar un golpe de calor para cuidar de tus animales de compañía