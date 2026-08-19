Obed Vargas saldrá del Atlético: los cinco clubes que pelean su préstamo

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    Obed Vargas saldrá del Atlético: los cinco clubes que pelean su préstamo
    Obed Vargas tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta junio de 2030 y la directiva mantiene su apuesta por su desarrollo. FOTO: DIARIO AS

La sobrepoblación del mediocampo rojiblanco obliga al seleccionado nacional a buscar continuidad y minutos durante la Temporada 2026-27

Obed Vargas cambiará de camiseta, pero no de dueño. El Atlético de Madrid decidió buscar una cesión para el mediocampista mexicano durante la Temporada 2026-27 y suma cinco alternativas sobre la mesa: Getafe, Deportivo Alavés, Valencia, Sevilla y Feyenoord.

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, los cuatro clubes españoles y el conjunto de Róterdam manifestaron interés en conseguir el préstamo de Vargas. Aún no hay una operación cerrada, pues la directiva colchonera analizará qué proyecto le garantiza mayor continuidad.

Seguir en LaLiga con Getafe, Alavés, Valencia o Sevilla permitiría al seleccionado nacional mantener su adaptación al futbol español y permanecer bajo observación directa del Atlético.

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Feyenoord representa la única puerta fuera de España. La Eredivisie tiene fama de impulsar talento joven y el club neerlandés cuenta con un antecedente atractivo para México.

Ahí Santiago Giménez dio el salto que lo colocó en la élite europea. Para Obed, Róterdam supondría otro estilo de juego y una ruta diferente para tener continuidad.

La salida temporal responde a la saturación del mediocampo dirigido por Diego Simeone. Koke, Morten Hjulmand, Johnny Cardoso, Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza reducen el espacio disponible para el mexicano, quien además quedó fuera de la convocatoria para el estreno liguero frente al Málaga.

Vargas llegó al Atlético de Madrid en febrero de 2026 procedente del Seattle Sounders y firmó contrato hasta junio de 2030. En su primer semestre disputó 13 encuentros oficiales y después formó parte de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

También dejó buenas sensaciones durante la pretemporada y marcó un gol, pero el club prioriza que compita regularmente.

El préstamo no sería una despedida definitiva. El Atlético conserva su apuesta por el mexicano y pretende recuperarlo con mayor experiencia para que pueda luchar por un lugar estable.

La decisión final no dependerá del nombre más grande, sino del equipo que le abra más minutos.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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