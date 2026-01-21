Raphael Veiga aparece en el radar del América como posible refuerzo estelar para el Clausura 2026

El nombre de Raphael Veiga comenzó a tomar fuerza en el entorno del Club América como una de las opciones más atractivas para reforzar el mediocampo ofensivo rumbo al Clausura 2026. El futbolista brasileño, actual referente del Palmeiras, aparece en el radar azulcrema por su perfil creativo, su experiencia internacional y su impacto probado en competencias de alto nivel en Sudamérica. Raphael Cavalcante Veiga, nacido el 19 de junio de 1995 en São Paulo, es un mediocampista ofensivo zurdo que puede desempeñarse como enganche o interior con llegada. TE PUEDE INTERESAR: Mundial 2026, en tensión política por debate de boicot europeo tras crisis entre EU y Groenlandia Se formó en el futbol brasileño y debutó profesionalmente con Coritiba en 2016, antes de pasar por Athletico Paranaense y consolidarse definitivamente con Palmeiras a partir de 2017.

Desde entonces, su carrera ha ido en ascenso, convirtiéndose en uno de los jugadores más determinantes del club paulista durante la última década. Con Palmeiras, Veiga ha superado los 350 partidos oficiales, rebasando la barrera de los 100 goles, además de registrar múltiples asistencias, números poco comunes para un mediocampista. Ha sido pieza clave en la etapa más exitosa reciente del club, levantando títulos de peso como la Copa Libertadores en dos ocasiones, campeonatos del Brasileirao, Copa do Brasil y torneos estatales, además de destacar de forma constante en competiciones continentales. Su regularidad y liderazgo lo llevaron también a ser considerado por la Selección de Brasil, con la que ya suma participaciones a nivel mayor, reforzando su perfil como un futbolista probado en contextos de alta exigencia. A lo largo de varias temporadas, Veiga ha sido el eje creativo del Palmeiras, asumiendo responsabilidad en balones detenidos, generación de juego y definición en momentos clave. En cuanto a su valor, el mediocampista brasileño tiene actualmente una cotización cercana a los 10 millones de euros, de acuerdo con estimaciones de mercado, cifra inferior a su pico histórico pero aún elevada considerando su trayectoria, edad y rendimiento sostenido.