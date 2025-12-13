Raúl Jiménez aporta en triunfo del Fulham 3-2 sobre Burnley en la Premier League
Aunque no anotó, el delantero mexicano contribuyó en labores tácticas y en la jugada que derivó en el tercer gol
Raúl Jiménez tuvo participación relevante en la victoria del Fulham por 3-2 frente al Burnley, en un partido correspondiente a la jornada de la Premier League en el que el delantero mexicano disputó 78 minutos. El resultado permitió al conjunto londinense dejar atrás una racha de dos derrotas consecutivas y alcanzar su sexto triunfo en 16 encuentros del campeonato.
El equipo dirigido por Marco Silva encontró respuesta tras semanas complicadas y resolvió un duelo que exigió atención hasta el final. Aunque Jiménez no logró marcar, su aporte fue constante a lo largo del encuentro, con una labor que se reflejó más en el juego colectivo que en el área rival. El atacante participó en la presión, ayudó en la recuperación y colaboró en la construcción de varias jugadas ofensivas.
Una de esas acciones fue determinante en el desarrollo del partido. El tercer gol del Fulham se originó a partir de una recuperación del mexicano en su propio campo, acción que permitió a su equipo reorganizarse y avanzar con espacios hasta concretar la anotación. Ese tipo de intervenciones fueron recurrentes durante el partido, en el que Jiménez no se limitó a esperar balones en el área.
El delantero alternó su posición habitual con movimientos hacia las bandas y retrocesos para servir como apoyo en la salida. En varios pasajes actuó como poste, descargando de primera intención para facilitar el avance de sus compañeros. Sin embargo, las oportunidades claras de gol fueron escasas para él, situación que se ha repetido en jornadas recientes.
Raúl Jiménez no anota en la liga desde el pasado 22 de noviembre, cuando marcó ante el Sunderland. Desde entonces ha disputado encuentros frente a Tottenham, Manchester City, Crystal Palace y ahora el Burnley, sin poder aumentar su cuenta goleadora. En la presente campaña suma dos goles y dos asistencias en la Premier League.
A pesar de ello, el mexicano sigue siendo una pieza considerada en el esquema de Marco Silva, sobre todo ante la ausencia de Rodrigo Muniz, quien continúa fuera por lesión. La confianza del técnico se mantiene en un contexto donde el aporte táctico del delantero resulta relevante para el funcionamiento del equipo.
Los goles del Fulham fueron obra de Emile Smith Rowe, Calvin Bassey y Harry Wilson, mientras que por el Burnley marcaron Lesley Ugochukwu y Oliver Sonne, sin que fuera suficiente para evitar la derrota. Con este resultado, los Cottagers llegaron a 20 puntos y se colocaron de manera provisional en el lugar 13 de la tabla, a seis unidades de los puestos que dan acceso a competencias europeas.