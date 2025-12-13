Raúl Jiménez aporta en triunfo del Fulham 3-2 sobre Burnley en la Premier League

Raúl Jiménez tuvo participación relevante en la victoria del Fulham por 3-2 frente al Burnley, en un partido correspondiente a la jornada de la Premier League en el que el delantero mexicano disputó 78 minutos. El resultado permitió al conjunto londinense dejar atrás una racha de dos derrotas consecutivas y alcanzar su sexto triunfo en 16 encuentros del campeonato.

El equipo dirigido por Marco Silva encontró respuesta tras semanas complicadas y resolvió un duelo que exigió atención hasta el final. Aunque Jiménez no logró marcar, su aporte fue constante a lo largo del encuentro, con una labor que se reflejó más en el juego colectivo que en el área rival. El atacante participó en la presión, ayudó en la recuperación y colaboró en la construcción de varias jugadas ofensivas.

Una de esas acciones fue determinante en el desarrollo del partido. El tercer gol del Fulham se originó a partir de una recuperación del mexicano en su propio campo, acción que permitió a su equipo reorganizarse y avanzar con espacios hasta concretar la anotación. Ese tipo de intervenciones fueron recurrentes durante el partido, en el que Jiménez no se limitó a esperar balones en el área.