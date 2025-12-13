Raúl Jiménez aporta en triunfo del Fulham 3-2 sobre Burnley en la Premier League

Fútbol
/ 13 diciembre 2025
    Raúl Jiménez aporta en triunfo del Fulham 3-2 sobre Burnley en la Premier League
    Raúl Jiménez disputó 78 minutos en la victoria del Fulham frente al Burnley en la Premier League. FOTO: AP

Aunque no anotó, el delantero mexicano contribuyó en labores tácticas y en la jugada que derivó en el tercer gol

Raúl Jiménez tuvo participación relevante en la victoria del Fulham por 3-2 frente al Burnley, en un partido correspondiente a la jornada de la Premier League en el que el delantero mexicano disputó 78 minutos. El resultado permitió al conjunto londinense dejar atrás una racha de dos derrotas consecutivas y alcanzar su sexto triunfo en 16 encuentros del campeonato.

El equipo dirigido por Marco Silva encontró respuesta tras semanas complicadas y resolvió un duelo que exigió atención hasta el final. Aunque Jiménez no logró marcar, su aporte fue constante a lo largo del encuentro, con una labor que se reflejó más en el juego colectivo que en el área rival. El atacante participó en la presión, ayudó en la recuperación y colaboró en la construcción de varias jugadas ofensivas.

TE PUEDE INTERESAR: Muere a los 14 años la joven promesa del ciclismo, Jade Romero Peña... ¿qué sucedió?

Una de esas acciones fue determinante en el desarrollo del partido. El tercer gol del Fulham se originó a partir de una recuperación del mexicano en su propio campo, acción que permitió a su equipo reorganizarse y avanzar con espacios hasta concretar la anotación. Ese tipo de intervenciones fueron recurrentes durante el partido, en el que Jiménez no se limitó a esperar balones en el área.

El delantero alternó su posición habitual con movimientos hacia las bandas y retrocesos para servir como apoyo en la salida. En varios pasajes actuó como poste, descargando de primera intención para facilitar el avance de sus compañeros. Sin embargo, las oportunidades claras de gol fueron escasas para él, situación que se ha repetido en jornadas recientes.

Raúl Jiménez no anota en la liga desde el pasado 22 de noviembre, cuando marcó ante el Sunderland. Desde entonces ha disputado encuentros frente a Tottenham, Manchester City, Crystal Palace y ahora el Burnley, sin poder aumentar su cuenta goleadora. En la presente campaña suma dos goles y dos asistencias en la Premier League.

A pesar de ello, el mexicano sigue siendo una pieza considerada en el esquema de Marco Silva, sobre todo ante la ausencia de Rodrigo Muniz, quien continúa fuera por lesión. La confianza del técnico se mantiene en un contexto donde el aporte táctico del delantero resulta relevante para el funcionamiento del equipo.

Los goles del Fulham fueron obra de Emile Smith Rowe, Calvin Bassey y Harry Wilson, mientras que por el Burnley marcaron Lesley Ugochukwu y Oliver Sonne, sin que fuera suficiente para evitar la derrota. Con este resultado, los Cottagers llegaron a 20 puntos y se colocaron de manera provisional en el lugar 13 de la tabla, a seis unidades de los puestos que dan acceso a competencias europeas.

Temas


Futbol
resultados

Localizaciones


Londres

Personajes


Raúl Jiménez

Organizaciones


Premier League
Fulham FC

true

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Nueva ley surge en un contexto marcado por altos niveles de contaminación y bajo aprovechamiento de materiales.

Basura desbordada impulsa nueva ley verde en el Senado
Destaca que hay avance en la administración de recursos, el combate a privilegios y una mayor cercanía con la ciudadanía.

‘Se acabaron los intocables’:
OAJ presume limpieza en el Poder Judicial
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el Departamento de Agricultura de EU informaron que alcanzaron un entendimiento sobre el tema.

Cede México: pagará a EU adeudo de agua

La FGJCDMX lanzó un llamado ciudadano y ofreció hasta 500 mil pesos de recompensa para ubicar a Xin Wang, señalado por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Anguie Luviano Checa

FGJCDMX ofrece recompensa de 500 mil pesos para localizar a Xin Wang por feminicidio de Anguie Luviano

Cayó ‘El Limones’

Cayó ‘El Limones’
¿Vencer o convencer?

¿Vencer o convencer?
Detención de Édgar ‘N’ fue posible gracias a la coordinación de autoridades, afirma el mandatario.

‘El Limones’ usaba como ‘charola’ a la CATEM para extorsionar: Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila
Un hombre que presuntamente privó de la vida a su expareja sentimental y secuestró a sus hijas fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) en colaboración con autoridades de Michoacán.

Capturan en Nuevo León a hombre que asesinó a su expareja en Michoacán