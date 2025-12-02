Raúl Jiménez aparece en el cierre pero Fulham cae 4-5 ante el Manchester City

La visita del Manchester City a Craven Cottage dejó un partido de ritmo cambiante que terminó en triunfo por 4-5 sobre el Fulham, en una noche donde Erling Haaland alcanzó los cien goles en la Premier League y en la que Raúl Jiménez tuvo presencia en los minutos decisivos del encuentro.

El City tomó ventaja temprano. Al minuto 16, Haaland abrió el marcador con una volea tras un balón suelto en el área, acción que confirmó su registro histórico en la liga. El noruego había estrellado un tiro en el poste poco antes, pero en su segunda aparición sí logró vencer a Bernd Leno. Al 37’, el propio delantero dio pase para que Tijjani Reijnders definiera el 0-2 dentro del área. Antes del descanso, al 44’, Phil Foden aprovechó un rechace del arquero local para poner el 0-3.

TE PUEDE INTERESAR: Cruz Azul vs Tigres y Rayados vs Toluca: horarios y dónde ver las Semifinales de Ida del Apertura 2025

El Fulham reaccionó en el añadido. Emile Smith Rowe remató de espaldas un servicio de Harry Wilson, enviando el balón al poste contrario de Gianluigi Donnarumma para el 1-3 con el que se fueron al descanso.