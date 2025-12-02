Raúl Jiménez aparece en el cierre pero Fulham cae 4-5 ante el Manchester City

Fútbol
/ 2 diciembre 2025
    Raúl Jiménez aparece en el cierre pero Fulham cae 4-5 ante el Manchester City
    Raúl Jiménez ingresó en la segunda parte para fortalecer el ataque del Fulham. FOTO: AP

El mexicano ingresó en la segunda mitad y participó en las jugadas que impulsaron la reacción local, aunque el equipo de Marco Silva no logró igualar en el cierre

La visita del Manchester City a Craven Cottage dejó un partido de ritmo cambiante que terminó en triunfo por 4-5 sobre el Fulham, en una noche donde Erling Haaland alcanzó los cien goles en la Premier League y en la que Raúl Jiménez tuvo presencia en los minutos decisivos del encuentro.

El City tomó ventaja temprano. Al minuto 16, Haaland abrió el marcador con una volea tras un balón suelto en el área, acción que confirmó su registro histórico en la liga. El noruego había estrellado un tiro en el poste poco antes, pero en su segunda aparición sí logró vencer a Bernd Leno. Al 37’, el propio delantero dio pase para que Tijjani Reijnders definiera el 0-2 dentro del área. Antes del descanso, al 44’, Phil Foden aprovechó un rechace del arquero local para poner el 0-3.

TE PUEDE INTERESAR: Cruz Azul vs Tigres y Rayados vs Toluca: horarios y dónde ver las Semifinales de Ida del Apertura 2025

El Fulham reaccionó en el añadido. Emile Smith Rowe remató de espaldas un servicio de Harry Wilson, enviando el balón al poste contrario de Gianluigi Donnarumma para el 1-3 con el que se fueron al descanso.

Apenas iniciada la segunda mitad, al 48’, Foden marcó su segundo tanto tras una jugada colectiva que lo dejó frente al arco. El 1-5 llegó al 54’ con un autogol de Sander Berge, quien desvió un centro que buscaba a Foden. Tres minutos después, Alex Iwobi redujo la distancia al encontrar un rebote dentro del área y vencer a Donnarumma con un disparo raso para el 2-5.

Con el marcador en contra, Marco Silva ajustó su ataque y dio entrada a Raúl Jiménez, quien buscó asociarse con Samuel Chukwueze en el intento por empujar al Fulham hacia el área rival. El nigeriano se convirtió en el principal motor ofensivo del cierre. Al minuto 72, Chukwueze puso el 3-5 con un disparo cruzado tras un mal rechazo defensivo. Al 78’, volvió a marcar en un tiro de esquina, aprovechando otro rebote para el 4-5, acción validada tras revisión en el VAR.

En los minutos finales, Jiménez participó en las jugadas que intentaron generar el empate, sirviendo de apoyo en los balones largos y arrastrando marca para abrir espacios. En una de esas acciones, Kevin quedó a tiro de gol con un disparo cruzado, pero la defensa del City despejó sobre la línea.

Pese al impulso local y los ocho minutos añadidos, el City mantuvo la ventaja y terminó llevándose un triunfo que se complicó en el cierre.

Temas


Futbol
resultados

Localizaciones


Londres

Personajes


Raúl Jiménez

Organizaciones


Premier League
Manchester City
Fulham FC

true

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
López Obrador expresa la necesidad de construir un proyecto pluralista que reconozca la vigencia del México indígena y replantee la relación del país con su propia historia.

AMLO acusa que los conservadores sostienen prejuicios racistas y clasistas
Añaden que la compleja situación financiera de Petróleos Mexicanos hace poco probable que se destinen suficientes recursos para desarrollar un sistema productivo viable.

Advierten que explotación de litio detectado por Pemex es inviable
El anuncio lo hizo la propia presidenta Claudia Sheinbaum al señalar que el objetivo es reducir los costos de transporte y, eventualmente, los precios de la gasolina en la región de la península del país.

Proyecta Gobierno de Sheinbaum megaobra que se integrará al esquema del Tren Maya de carga
La deuda pública de México cerró octubre de 2025 en 51.1% del PIB, mostrando una baja frente al año previo y consolidando la percepción de estabilidad económica.

México tiene solidez económica; Deuda pública se ubica en 51.1% del PIB en 2025
La historia de Héctor Luis “El Güero” Palma es una de las más trágicas y sangrientas del narcotráfico. Su venganza contra el sicario que sedujo y asesinó a su esposa e hijos se convirtió en una leyenda oscura de “ojo por ojo”.

‘Ojo por ojo’... la siniestra venganza de ‘El Güero’ Palma contra el sicario que enamoró y asesino a su esposa y a sus hijos
La Profeco reveló un listado de 10 frituras con niveles excesivos de sodio, sustancia que puede provocar hipertensión, diabetes y obesidad infantil.

Profeco revela cuáles son las 10 ‘papitas’ y botanas que no deberías comer
La WNBA propuso un salario máximo de 1 millón de dólares para 2026, con un promedio proyectado de 500,000 dólares y un mínimo de 225,000.

2026 podría ser el año mejor pagado para las jugadoras de la WNBA
La cadena presentó en México la edición especial Friends Box, que incluye figuras coleccionables y una salsa temática inspirada en la icónica serie.

McDonald’s presenta en México la edición especial ‘Friends Box’: a partir de esta fecha podrás conseguirla