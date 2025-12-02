Raúl Jiménez aparece en el cierre pero Fulham cae 4-5 ante el Manchester City
El mexicano ingresó en la segunda mitad y participó en las jugadas que impulsaron la reacción local, aunque el equipo de Marco Silva no logró igualar en el cierre
La visita del Manchester City a Craven Cottage dejó un partido de ritmo cambiante que terminó en triunfo por 4-5 sobre el Fulham, en una noche donde Erling Haaland alcanzó los cien goles en la Premier League y en la que Raúl Jiménez tuvo presencia en los minutos decisivos del encuentro.
El City tomó ventaja temprano. Al minuto 16, Haaland abrió el marcador con una volea tras un balón suelto en el área, acción que confirmó su registro histórico en la liga. El noruego había estrellado un tiro en el poste poco antes, pero en su segunda aparición sí logró vencer a Bernd Leno. Al 37’, el propio delantero dio pase para que Tijjani Reijnders definiera el 0-2 dentro del área. Antes del descanso, al 44’, Phil Foden aprovechó un rechace del arquero local para poner el 0-3.
El Fulham reaccionó en el añadido. Emile Smith Rowe remató de espaldas un servicio de Harry Wilson, enviando el balón al poste contrario de Gianluigi Donnarumma para el 1-3 con el que se fueron al descanso.
Apenas iniciada la segunda mitad, al 48’, Foden marcó su segundo tanto tras una jugada colectiva que lo dejó frente al arco. El 1-5 llegó al 54’ con un autogol de Sander Berge, quien desvió un centro que buscaba a Foden. Tres minutos después, Alex Iwobi redujo la distancia al encontrar un rebote dentro del área y vencer a Donnarumma con un disparo raso para el 2-5.
Con el marcador en contra, Marco Silva ajustó su ataque y dio entrada a Raúl Jiménez, quien buscó asociarse con Samuel Chukwueze en el intento por empujar al Fulham hacia el área rival. El nigeriano se convirtió en el principal motor ofensivo del cierre. Al minuto 72, Chukwueze puso el 3-5 con un disparo cruzado tras un mal rechazo defensivo. Al 78’, volvió a marcar en un tiro de esquina, aprovechando otro rebote para el 4-5, acción validada tras revisión en el VAR.
En los minutos finales, Jiménez participó en las jugadas que intentaron generar el empate, sirviendo de apoyo en los balones largos y arrastrando marca para abrir espacios. En una de esas acciones, Kevin quedó a tiro de gol con un disparo cruzado, pero la defensa del City despejó sobre la línea.
Pese al impulso local y los ocho minutos añadidos, el City mantuvo la ventaja y terminó llevándose un triunfo que se complicó en el cierre.