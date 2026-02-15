Raúl Jiménez participa en la remontada del Fulham ante Stoke City y avanza en la FA Cup

/ 15 febrero 2026
    Raúl Jiménez participa en la remontada del Fulham ante Stoke City y avanza en la FA Cup
    Raúl Jiménez ingresó en la segunda mitad y contribuyó a generar espacios que derivaron en el gol del triunfo. FOTO: ESPECIAL
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

El conjunto dirigido por Marco Silva consiguió su pase a la siguiente fase de la FA Cup tras imponerse 1-2 al Stoke City

El delantero mexicano Raúl Jiménez tuvo participación en la remontada con la que el Fulham aseguró su lugar en los octavos de final de la FA Cup, tras vencer como visitante 1-2 al Stoke City.

El equipo dirigido por Marco Silva afrontó el compromiso con una alineación modificada, con la intención de dosificar a algunos de sus habituales titulares. Bajo ese contexto, el atacante mexicano inició el encuentro en el banquillo mientras Rodrigo Muniz ocupaba la posición en el eje del ataque.

El planteamiento del conjunto visitante se complicó desde el primer tiempo, cuando el Stoke aprovechó una de sus primeras aproximaciones para abrir el marcador. Al minuto 19, el mediocampista Jun-Ho Bae adelantó a los locales con un disparo que dejó sin opciones al guardameta, colocando el 1-0 momentáneo.

Durante el resto de la primera mitad, el Fulham tuvo dificultades para generar peligro en el área rival, mientras que el Stoke intentó ampliar la ventaja mediante transiciones rápidas. Sin embargo, pese a algunas llegadas, el equipo de casa no consiguió aumentar la diferencia antes del descanso.

Para la segunda parte, el Fulham comenzó a tener mayor control del balón y adelantó líneas en busca del empate. Los cambios desde el banquillo ayudaron a modificar la dinámica del partido, permitiendo que el equipo londinense encontrara espacios frente a una defensa que empezó a retroceder.

La igualada llegó al minuto 55, cuando Kevin Mbabu apareció dentro del área para definir y emparejar el marcador. A partir de ese momento, el conjunto visitante mantuvo la presión ofensiva, aunque dejó algunos espacios en defensa que el Stoke no logró capitalizar.

Raúl Jiménez ingresó al terreno de juego al minuto 77 y su presencia obligó a la zaga local a ajustar su marcaje en los últimos instantes del encuentro. Esa atención sobre el delantero mexicano generó desajustes que terminaron por ser determinantes.

Al minuto 84, un error en la salida del arquero Tommy Simkin fue aprovechado por Harrison Reed, quien recuperó el balón y marcó el tanto que concretó la remontada visitante.

Con la ventaja en el marcador, el Fulham manejó los minutos finales sin mayores contratiempos y aseguró su clasificación a la siguiente ronda del torneo copero, manteniéndose en la pelea dentro de una de las competiciones más tradicionales del futbol inglés.

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

