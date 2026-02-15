Raúl Jiménez participa en la remontada del Fulham ante Stoke City y avanza en la FA Cup

El delantero mexicano Raúl Jiménez tuvo participación en la remontada con la que el Fulham aseguró su lugar en los octavos de final de la FA Cup, tras vencer como visitante 1-2 al Stoke City.

El equipo dirigido por Marco Silva afrontó el compromiso con una alineación modificada, con la intención de dosificar a algunos de sus habituales titulares. Bajo ese contexto, el atacante mexicano inició el encuentro en el banquillo mientras Rodrigo Muniz ocupaba la posición en el eje del ataque.

El planteamiento del conjunto visitante se complicó desde el primer tiempo, cuando el Stoke aprovechó una de sus primeras aproximaciones para abrir el marcador. Al minuto 19, el mediocampista Jun-Ho Bae adelantó a los locales con un disparo que dejó sin opciones al guardameta, colocando el 1-0 momentáneo.