Raúl Jiménez fue titular, pero Fulham cayó 3-0 ante Manchester City en la Premier

Fútbol
/ 11 febrero 2026
    Raúl Jiménez fue titular, pero Fulham cayó 3-0 ante Manchester City en la Premier
    Raúl Jiménez fue titular con Fulham y disputó 60 minutos ante el Manchester City en la jornada de la Premier League, pero no logró generar opciones claras en la derrota 3-0. FOTO: EFE

El delantero mexicano arrancó como titular con Fulham, pero no logró evitar la derrota frente al Manchester City, que resolvió el partido en el primer tiempo

El mexicano Raúl Jiménez volvió a aparecer desde el inicio con el Fulham, aunque su equipo fue superado con claridad por el Manchester City, que se impuso 3-0 en duelo correspondiente a la Premier League.

El encuentro se inclinó rápidamente a favor del conjunto local. Manchester City encontró espacios y castigó antes del descanso, dejando prácticamente sentenciado el compromiso en los primeros 45 minutos.

Los goles llegaron en una ráfaga que desactivó cualquier intento de reacción del Fulham. El dominio territorial y la presión alta del City impidieron que los visitantes pudieran establecer su juego ofensivo.

TE PUEDE INTERESAR: Televisa transmitirá la MLB en México tras acuerdo multianual con Grandes Ligas

Jiménez fue titular y se mantuvo en el campo durante 60 minutos. Intentó ofrecer movilidad en el último tercio y buscar balones largos a su favor, pero tuvo escasas oportunidades claras frente al arco rival.

El mexicano quedó aislado por momentos, con poca conexión en la generación ofensiva. La presión constante del City obligó al Fulham a jugar lejos del área rival, limitando el impacto del delantero tricolor.

El tercer tanto fue obra de Erling Haaland, quien amplió la ventaja y aseguró los tres puntos para los dirigidos por Pep Guardiola.

Con este resultado, Manchester City se mantiene en la pelea por el liderato del campeonato, mientras que Fulham permanece en la zona media de la tabla, obligado a reaccionar en las próximas jornadas para no comprometer sus aspiraciones.

Para Raúl Jiménez, el partido representó una nueva oportunidad como titular, aunque el contexto colectivo impidió que pudiera marcar diferencia en el marcador.

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

