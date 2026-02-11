Raúl Jiménez fue titular, pero Fulham cayó 3-0 ante Manchester City en la Premier

El mexicano Raúl Jiménez volvió a aparecer desde el inicio con el Fulham, aunque su equipo fue superado con claridad por el Manchester City, que se impuso 3-0 en duelo correspondiente a la Premier League.

El encuentro se inclinó rápidamente a favor del conjunto local. Manchester City encontró espacios y castigó antes del descanso, dejando prácticamente sentenciado el compromiso en los primeros 45 minutos.

Los goles llegaron en una ráfaga que desactivó cualquier intento de reacción del Fulham. El dominio territorial y la presión alta del City impidieron que los visitantes pudieran establecer su juego ofensivo.

TE PUEDE INTERESAR: Televisa transmitirá la MLB en México tras acuerdo multianual con Grandes Ligas