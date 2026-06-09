Raúl Jiménez ruge de nuevo: el mexicano es el nuevo refuerzo de los Wolves y hereda el histórico ‘9’

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    Raúl Jiménez ruge de nuevo: el mexicano es el nuevo refuerzo de los Wolves y hereda el histórico ‘9’
    57 goles en 166 partidos firmó Raúl Jiménez durante su primera etapa con Wolverhampton, entre 2018 y 2023. FOTO: REUTERS

Fue anunciado oficialmente como refuerzo del club de Wanderers; el delantero mexicano vuelve con contrato por dos años y opción a una temporada más

Raúl Jiménez está de vuelta en casa. Wolverhampton Wanderers anunció oficialmente el regreso del delantero mexicano, quien volverá a vestir la camiseta de Wolves después de tres temporadas con Fulham y lo hará con un contrato por dos años, además de una opción para extender el vínculo por 12 meses más.

El movimiento fue confirmado por el propio club inglés, que presentó el retorno del “Lobo de Tepeji” como uno de los fichajes más emotivos de su mercado.

Jiménez no sólo vuelve a Molineux: también recuperará el número 9, dorsal con el que se convirtió en uno de los delanteros más importantes en la historia moderna de la institución.

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Wolves destacó que Raúl Jiménez ya tiene un lugar asegurado entre los mejores atacantes que han vestido la camiseta aurinegra, especialmente por lo hecho en su primera etapa entre 2018 y 2023.

En ese periodo, el mexicano marcó 57 goles en 166 partidos y fue pieza clave para transformar al club recién ascendido en un equipo competitivo dentro de la Premier League.

Su mejor temporada llegó en la campaña 2019-2020, cuando firmó 27 goles en todas las competencias y ayudó a Wolves a alcanzar los Cuartos de Final de la UEFA Europa League, además de pelear por puestos europeos en Inglaterra.

Aquella versión convirtió a Jiménez en referente ofensivo, ídolo de la afición y símbolo de una de las mejores épocas recientes del club.

El regreso también tiene una carga emocional inevitable. En 2020, Raúl sufrió una fractura de cráneo durante un partido ante Arsenal, una lesión que puso en riesgo su carrera y que fortaleció todavía más el vínculo con los seguidores de Wolves. Su recuperación y regreso a las canchas fueron vistos como una muestra de carácter, resistencia y compromiso con el club.

Tras salir rumbo a Fulham en 2023, Jiménez mantuvo actividad en la Premier League y ahora vuelve a Wolverhampton en un momento especial: el club celebra su aniversario 150 y busca reconstruir su proyecto deportivo.

Para la directiva, no se trata sólo de un fichaje nostálgico, sino de una incorporación con liderazgo, experiencia y peso dentro del vestidor.

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Nathan Shi, presidente ejecutivo de Wolves, calificó el regreso como un momento especial para todos los vinculados al club y recordó que Jiménez es uno de los delanteros más finos que han vestido la camiseta oro y negro.

El técnico Rob Edwards también subrayó que no es únicamente una contratación emocional, sino un movimiento pensado para ayudar al equipo a cumplir sus objetivos.

Para el futbol mexicano, el anuncio llega en plena antesala del Mundial 2026, donde Raúl Jiménez apunta a ser uno de los jugadores de mayor jerarquía en la Selección Mexicana.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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