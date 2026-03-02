Rayados cesa a Domènec Torrent luego de ocho jornadas del Clausura 2026

La directiva de los Rayados de Monterrey anunció este lunes 2 de marzo el fin del ciclo de Domènec Torrent como director técnico del primer equipo, luego de diez meses al frente de la institución regiomontana.

A través de un comunicado difundido en redes sociales durante los primeros minutos del día, el Club de Fútbol Monterrey confirmó la decisión de dar por concluida la etapa del entrenador español, a quien agradecieron junto a su cuerpo técnico por el trabajo realizado desde su llegada en 2025.

Torrent dirigió un total de 28 partidos de Liga MX con el conjunto albiazul, teniendo como principal resultado deportivo el acceso a las semifinales del torneo Apertura 2025, instancia en la que el equipo se quedó a un paso de disputar la final del futbol mexicano.