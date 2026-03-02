Rayados cesa a Domènec Torrent luego de ocho jornadas del Clausura 2026
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El equipo marcha noveno en el Clausura 2026 y mantiene pendiente su serie de Octavos de Final en la Concacaf Champions Cup ante Cruz Azul
La directiva de los Rayados de Monterrey anunció este lunes 2 de marzo el fin del ciclo de Domènec Torrent como director técnico del primer equipo, luego de diez meses al frente de la institución regiomontana.
A través de un comunicado difundido en redes sociales durante los primeros minutos del día, el Club de Fútbol Monterrey confirmó la decisión de dar por concluida la etapa del entrenador español, a quien agradecieron junto a su cuerpo técnico por el trabajo realizado desde su llegada en 2025.
TE PUEDE INTERESAR: Isaac Paredes inicia a tambor batiente su aventura con los Astros de Houston
Torrent dirigió un total de 28 partidos de Liga MX con el conjunto albiazul, teniendo como principal resultado deportivo el acceso a las semifinales del torneo Apertura 2025, instancia en la que el equipo se quedó a un paso de disputar la final del futbol mexicano.
A nivel internacional, el mejor rendimiento del Monterrey bajo su gestión se presentó durante el Mundial de Clubes 2025, donde el equipo logró avanzar más allá de la fase de grupos tras imponerse a rivales como River Plate y Urawa Red Diamonds, resultados que representaron uno de los momentos más destacados de su proceso.
Sin embargo, el desempeño en el actual torneo Clausura 2026 colocó al Monterrey en la novena posición de la tabla general con 10 puntos obtenidos de 24 posibles, producto de tres triunfos, un empate y cuatro derrotas en ocho jornadas, quedando fuera momentáneamente de los puestos de clasificación directa a la Liguilla.
La salida del estratega también se da en medio de la participación del club en la Concacaf Champions Cup, donde el equipo mantiene pendiente su serie de Octavos de Final ante Cruz Azul.
El incremento en la presión hacia el cuerpo técnico fue evidente en las últimas semanas, particularmente tras la derrota frente al conjunto celeste en el Estadio BBVA, donde parte de la afición expresó su inconformidad con el desempeño del equipo.
Durante su gestión con Monterrey, Torrent acumuló 16 victorias, nueve empates y 13 derrotas en todas las competencias. El estratega llegó al futbol regiomontano después de su paso por el Atlético de San Luis, equipo al que dirigió en los torneos Apertura 2024 y Clausura 2025.
Hasta el momento, la directiva no ha dado a conocer quién asumirá la dirección técnica del plantel de cara a los próximos compromisos del Clausura 2026.