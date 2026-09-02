Toluca vence 2-0 a León y jugará la Final de la Leagues Cup

El encuentro comenzó con disputa intensa en el mediocampo y aproximaciones de ambos lados. Óscar García sostuvo a La Fiera al desviar un disparo de Helinho , mientras Daniel Arcila y Juan José Guevara buscaron inquietar a Hugo González. La diferencia apareció cuando parecía que el descanso llegaría sin goles.

El equipo de Antonio Mohamed golpeó antes del descanso y resolvió la semifinal con un contragolpe. León llegó a la semifinal con nueve goles marcados y se marchó en blanco.

Toluca volvió a poner la mira en una copa. Con goles de Federico Pereira y Federico Viñas, los Diablos Rojos vencieron 2-0 a León en el Shell Energy Stadium de Houston y avanzaron a la Final de la Leagues Cup 2026.

Pereira rompió el equilibrio al minuto 41. Tras un tiro de esquina y un rechace de García, el uruguayo encontró la pelota en los linderos del área y sacó un remate que pegó en el poste antes de entrar.

El defensor convirtió una segunda jugada en el golpe que puso a Toluca en camino hacia el partido por el título.

Viñas sentencia y Méndez se pierde la Final

León intentó reaccionar en el complemento. Javier Gandolfi mandó al campo a Iván Moreno y Juanpi Domínguez, y su equipo ganó presencia ofensiva.

Fernando Beltrán probó desde fuera del área y Díber Cambindo alcanzó a rematar cerca del arco, pero González controló el envío y conservó la ventaja escarlata.

Mohamed también movió sus piezas: Jorge Díaz Price sustituyó a Alexis Vega al 62 y pronto resultó decisivo.

Al 69, Toluca recuperó en el mediocampo y aceleró ante una defensa desacomodada. Viñas se apoyó en Díaz Price, recibió la devolución y definió frente a la salida de García para firmar el 2-0.

La noche se complicó todavía más para los esmeraldas con la expulsión de Jhohan Romaña al 75, por doble amarilla.

Toluca encontró espacios para ampliar el marcador y Díaz Price estrelló una pelota en el poste durante una acción en la que los Diablos dejaron escapar el tercero.

El cierre también dejó una baja sensible para Mohamed. Bruno Méndez recibió su segunda amonestación al 89, tras cortar un avance peligroso, y se perderá la Final. Con diez jugadores por bando, Toluca sostuvo el resultado y apagó la última esperanza de reacción de León.