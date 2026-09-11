Rayados vs Tigres y Cruz Azul vs América: horarios y claves de un sábado de clásicos

La Liga MX tendrá un sábado de máxima tensión: Rayados vs Tigres y Cruz Azul vs América concentrarán los reflectores de la Jornada 8 del Apertura 2026. Nuevo León y la Ciudad de México vivirán dos clásicos que pueden modificar el ánimo de sus protagonistas y la pelea por posiciones en la clasificación. El Clásico Regio abrirá la cartelera a las 7:10 de la noche en el Estadio BBVA, por Canal 5, TUDN y ViX.

A las 9:15, el Estadio Banorte recibirá el Clásico Joven. Ambos en una jornada que permitirá seguir prácticamente de manera consecutiva las dos rivalidades. Para Rayados, la edición 143 del enfrentamiento regiomontano representa una prueba especial para Matías Almeyda, quien dirigirá por primera vez este duelo desde el banquillo albiazul.

El argentino tendrá enfrente a Víctor Manuel Vucetich, ahora entrenador de Tigres y una figura ligada a los años más exitosos del Monterrey. El regreso del llamado Rey Midas al BBVA añade un componente emocional. Almeyda pidió respeto para su colega y consideró equivocada una eventual recepción con abucheos, al reconocer lo que construyó con la institución. Ese reconocimiento, sin embargo, quedará en segundo plano cuando comience la disputa por los tres puntos. Monterrey y Tigres encaran el compromiso con la necesidad de mejorar su recorrido en el campeonato. La localía ofrece a los Rayados una oportunidad para respaldar su proyecto ante su gente; para los universitarios, ganar en territorio rival significaría un impulso en el proceso que encabeza Vucetich.

El análisis previo apunta a un duelo en el que administrar la intensidad será tan importante como imponer condiciones con el balón. Evitar pérdidas cerca del área propia y aprovechar las oportunidades puede marcar la diferencia en un partido donde cada error suele adquirir una dimensión mayor. En la capital, Cruz Azul buscará frenar al América, líder e invicto en el Apertura 2026. Las Águilas llegan con 16 puntos en seis partidos, producto de cinco victorias y un empate, una cosecha que convierte el clásico en un examen exigente para la recuperación cementera. La Máquina suma 12 unidades después de siete encuentros, con cuatro triunfos y tres derrotas. Además, viene de vencer a Necaxa y Santos Laguna, por lo que intentará enlazar una tercera victoria.

Derrotar al conjunto azulcrema le permitiría alcanzar 15 puntos y colocarse a uno de su adversario, aunque con más juegos disputados.

América también tiene una cuenta pendiente con su afición después de perder la semifinal y el encuentro por el tercer puesto de la Leagues Cup. Su rendimiento liguero ofrece una respuesta, pero el choque contra Cruz Azul pondrá a prueba su capacidad para sostener ese paso ante un rival en ascenso. El Clásico Joven podrá seguirse en México por Canal 5, TUDN y ViX.