¡Refuerzo bomba de Televisa! José Mourinho será analista de TUDN para el Mundial 2026

En una de las noticias más llamativas del entorno mediático deportivo, José Mourinho formará parte del equipo de analistas de TUDN durante la Copa del Mundo 2026, de acuerdo con reportes difundidos en las últimas horas por distintos medios especializados.

La cadena busca fortalecer su cobertura rumbo al torneo más esperado del futbol internacional y apuesta por una de las voces técnicas más influyentes de las últimas décadas.

La llegada del portugués, la cual ha sido adelantada por el periodista deportivo, Juan Pablo Fernández, representaría una jugada estratégica para competir en la batalla televisiva mundialista, donde TUDN busca consolidarse como una referencia de análisis profundo, contenido exclusivo y perspectiva táctica de alto nivel.

¿CUÁL SERÁ EL PAPEL DE MOURINHO EN TUDN?

La información apunta a que Mourinho participará como analista principal en partidos clave del certamen, además de aparecer en programas de debate y espacios especiales antes y después de los encuentros. Se espera que aporte su estilo directo, crítico y táctico, sello que lo hizo una figura icónica dentro del futbol europeo.