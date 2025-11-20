¡Refuerzo bomba de Televisa! José Mourinho será analista de TUDN para el Mundial 2026

Fútbol
/ 20 noviembre 2025
    ¡Refuerzo bomba de Televisa! José Mourinho será analista de TUDN para el Mundial 2026
    Mourinho será una de las voces expertas de Televisa que acompañarán el camino hacia la Copa del Mundo 2026. FOTO: ESPECIAL

El histórico entrenador portugués, conocido como The Special One, se sumará a la cobertura mundialista de TUDN como analista y comentarista

En una de las noticias más llamativas del entorno mediático deportivo, José Mourinho formará parte del equipo de analistas de TUDN durante la Copa del Mundo 2026, de acuerdo con reportes difundidos en las últimas horas por distintos medios especializados.

La cadena busca fortalecer su cobertura rumbo al torneo más esperado del futbol internacional y apuesta por una de las voces técnicas más influyentes de las últimas décadas.

La llegada del portugués, la cual ha sido adelantada por el periodista deportivo, Juan Pablo Fernández, representaría una jugada estratégica para competir en la batalla televisiva mundialista, donde TUDN busca consolidarse como una referencia de análisis profundo, contenido exclusivo y perspectiva táctica de alto nivel.

TE PUEDE INTERESAR: Atlante volvería a la Liga MX: jugaría en lugar de Mazatlán desde el Apertura 2026

¿CUÁL SERÁ EL PAPEL DE MOURINHO EN TUDN?

La información apunta a que Mourinho participará como analista principal en partidos clave del certamen, además de aparecer en programas de debate y espacios especiales antes y después de los encuentros. Se espera que aporte su estilo directo, crítico y táctico, sello que lo hizo una figura icónica dentro del futbol europeo.

Su incorporación también tendría impacto en la narrativa televisiva, al ofrecer lectura táctica, análisis de sistemas de juego, decisiones de entrenadores y estrategias en tiempo real, un diferencial que TUDN busca para enriquecer su cobertura.

Mourinho ha dirigido a instituciones históricas como Chelsea de Londres, Inter de Milán, Real Madrid y Manchester United, además de contar con múltiples títulos europeos, entre ellos la UEFA Champions League, la Premier League de Inglaterra y la Serie A de Italia.

Su trayectoria lo coloca como una de las voces más respetadas del balompié internacional.

La presencia del portugués contribuirá a elevar el nivel de las transmisiones, especialmente con México siendo uno de los países anfitriones y con el público nacional volcado a un evento sin precedentes con 48 selecciones.

Si bien la información difundida asegura que el acuerdo está avanzado, hasta el momento no existe confirmación formal por parte de TUDN ni del propio Mourinho.

Se espera que la presentación oficial se realice en los próximos meses, cuando las televisoras definan a sus plantillas finales rumbo al Mundial.

Temas


Televisión
Futbol
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Televisa
TUDN

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

