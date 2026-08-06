¡Revive el Chucky! Hirving Lozano ficha por LA Galaxy tras meses borrado

Hirving “Chucky” Lozano volverá a competir en la MLS. LA Galaxy cerró la incorporación del atacante mexicano mediante un préstamo de San Diego FC, movimiento que le abre una salida después de permanecer apartado durante la temporada 2026. Aunque el comunicado oficial sigue pendiente, la operación entró en su fase final y cuenta con el visto bueno del futbolista. El extremo de 31 años ocupará una plaza de Jugador Designado en Los Ángeles. Parte de su elevado salario continuará a cargo de San Diego, fórmula que redujo el riesgo económico para el Galaxy y permitió destrabar la negociación.

Lozano tiene contrato con su actual institución hasta finales de 2028. La transferencia representa una oportunidad de revancha para el “Chucky”. San Diego FC lo convirtió en el primer jugador franquicia de su historia, pero la relación se rompió tras un altercado en el vestidor durante un partido contra Houston Dynamo, en octubre de 2025. La directiva informó en enero que el mexicano había quedado fuera de sus planes. Lozano cerró la temporada regular de 2025 con nueve goles y 10 asistencias en 27 apariciones. Sin embargo, no ha disputado un juego oficial en 2026 y esa inactividad también golpeó sus posibilidades de asistir al Mundial. Ahora tendrá la misión de recuperar ritmo, desequilibrio y confianza bajo las órdenes de Greg Vanney.

Para LA Galaxy, el fichaje agrega velocidad, experiencia internacional y amenaza por las bandas. El exjugador de Pachuca, PSV Eindhoven y Napoli también se suma a la lista de mexicanos que vistieron la camiseta angelina, donde destacan Javier “Chicharito” Hernández y los hermanos Giovani y Jonathan dos Santos. El calendario añade un ingrediente especial: Galaxy y San Diego volverán a enfrentarse el 29 de agosto en el Snapdragon Stadium y el 17 de octubre en el Dignity Health Sports Park. Si queda habilitado a tiempo, Lozano podría reencontrarse pronto con el club que lo mantuvo apartado y comenzar en California el capítulo más desafiante de su carrera reciente.