Rodrigo Dourado será refuerzo del América para el Clausura 2026

El Club América comenzó a mover sus piezas de cara al Torneo Clausura 2026 y ya tiene definido a su primer refuerzo: Rodrigo Dourado.

El mediocampista brasileño está prácticamente cerrado para incorporarse al conjunto azulcrema, tras alcanzar un acuerdo con el Atlético de San Luis, club al que pertenecía.

De acuerdo con información reportada por medios especializados, América adquirió el 100 por ciento de los derechos federativos del jugador, en una negociación que se fue cocinando durante las últimas semanas y que quedó encaminada para cerrarse antes del arranque del Clausura 2026.

Aunque el monto de la operación no ha sido revelado de manera oficial, el traspaso ya es un hecho y solo resta la confirmación formal del club.

Rodrigo Dourado, de 31 años, llega a Coapa tras consolidarse como uno de los mediocampistas más regulares del Atlético de San Luis.

En el Apertura 2025 fue un elemento clave por su capacidad de recuperación, liderazgo y orden táctico, cualidades que lo convirtieron en una prioridad para reforzar el centro del campo americanista.