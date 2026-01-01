Rodrigo Dourado será refuerzo del América para el Clausura 2026

Fútbol
/ 1 enero 2026
    Rodrigo Dourado será refuerzo del América para el Clausura 2026
    Rodrigo Dourado se convertirá en el primer refuerzo del América para el Clausura 2026, a petición de André Jardine. FOTO: ESPECIAL

El mediocampista brasileño dejará al Atlético de San Luis para convertirse en el primer refuerzo rumbo al Clausura 2026

El Club América comenzó a mover sus piezas de cara al Torneo Clausura 2026 y ya tiene definido a su primer refuerzo: Rodrigo Dourado.

El mediocampista brasileño está prácticamente cerrado para incorporarse al conjunto azulcrema, tras alcanzar un acuerdo con el Atlético de San Luis, club al que pertenecía.

De acuerdo con información reportada por medios especializados, América adquirió el 100 por ciento de los derechos federativos del jugador, en una negociación que se fue cocinando durante las últimas semanas y que quedó encaminada para cerrarse antes del arranque del Clausura 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Crisis total en Gabón: el gobierno disuelve a la selección, despide al cuerpo técnico y expulsa a Aubameyang

Aunque el monto de la operación no ha sido revelado de manera oficial, el traspaso ya es un hecho y solo resta la confirmación formal del club.

Rodrigo Dourado, de 31 años, llega a Coapa tras consolidarse como uno de los mediocampistas más regulares del Atlético de San Luis.

En el Apertura 2025 fue un elemento clave por su capacidad de recuperación, liderazgo y orden táctico, cualidades que lo convirtieron en una prioridad para reforzar el centro del campo americanista.

Uno de los factores determinantes para su llegada fue la confianza del director técnico André Jardine, quien ya trabajó con Dourado en San Luis y conoce a fondo su perfil futbolístico.

Jardine ve en el brasileño a un jugador ideal para aportar equilibrio, experiencia y solidez defensiva en una zona clave del terreno de juego.

Con este movimiento, América comienza a delinear su plantel para el Clausura 2026, torneo en el que buscará volver a pelear por el título y reforzar una plantilla que apunta a ser protagonista desde el inicio del campeonato.

La llegada de Dourado apunta a fortalecer la base del equipo y a darle mayor profundidad a un mediocampo que será exigido tanto en Liga MX como en compromisos internacionales.

