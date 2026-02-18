Saltillenses Omar Gael Martínez y Julio Rodríguez van a segunda concentración de la Selección TDP en Toluca
Los futbolistas saltillenses fueron convocados a la segunda concentración de la Selección Nacional de la Liga TDP que se realizará del 22 al 27 de febrero en Toluca
Los futbolistas saltillenses Omar Gael Martínez y Julio Rodríguez fueron incluidos en la segunda concentración de la Selección Nacional de la Liga de la Tercera División Profesional (TDP), que se realizará del 22 al 27 de febrero en Toluca, como parte del proceso de evaluación rumbo a una gira internacional prevista para marzo en España.
Ambos jugadores, que militan en Saltillo Soccer y Halcones de Saltillo respectivamente, forman parte del grupo de 27 elementos que trabajarán durante esta etapa, de la cual se definirá el plantel que viajará a territorio europeo para disputar compromisos de carácter formativo ante clubes del extranjero.
Las sesiones de entrenamiento tendrán lugar en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, donde el cuerpo técnico encabezado por el director técnico José Manuel Cruzalta dará seguimiento al desempeño individual y colectivo de los convocados. El objetivo será evaluar aspectos tácticos, físicos y técnicos en cada una de las posiciones antes de integrar la lista definitiva.
Omar Gael Martínez se desempeña como delantero, mientras que Julio Rodríguez Arreguín ocupa funciones como mediocampista ofensivo. Ambos participaron recientemente en el Torneo Internacional del Sol, celebrado también en Toluca, donde tuvieron actividad constante y lograron avanzar hasta las fases finales con sus respectivos representativos.
En el caso de Martínez, integró el combinado del Grupo 16, que registró siete triunfos y una derrota durante la competencia, resultado que les permitió ubicarse entre los cuatro mejores equipos tras caer en la ronda de semifinales frente a un conjunto de Liga Premier MX.
Por su parte, Rodríguez formó parte de la Selección Nacional de la Liga TDP, escuadra que también alcanzó las semifinales del certamen, instancia en la que fue superada por la Selección Nacional de México Sub 19.
Esta nueva concentración representa una fase clave dentro del proceso de observación para los futbolistas juveniles que buscan consolidarse en el futbol profesional, además de aspirar a integrar el grupo que tendrá actividad internacional en las próximas semanas como parte de su desarrollo competitivo.