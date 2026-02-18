Saltillenses Omar Gael Martínez y Julio Rodríguez van a segunda concentración de la Selección TDP en Toluca

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 18 febrero 2026
    Saltillenses Omar Gael Martínez y Julio Rodríguez van a segunda concentración de la Selección TDP en Toluca
    Martínez y Rodríguez participaron previamente en el Torneo Internacional del Sol celebrado en Toluca. FOTO: ESPECIAL

Los futbolistas saltillenses fueron convocados a la segunda concentración de la Selección Nacional de la Liga TDP que se realizará del 22 al 27 de febrero en Toluca

Los futbolistas saltillenses Omar Gael Martínez y Julio Rodríguez fueron incluidos en la segunda concentración de la Selección Nacional de la Liga de la Tercera División Profesional (TDP), que se realizará del 22 al 27 de febrero en Toluca, como parte del proceso de evaluación rumbo a una gira internacional prevista para marzo en España.

Ambos jugadores, que militan en Saltillo Soccer y Halcones de Saltillo respectivamente, forman parte del grupo de 27 elementos que trabajarán durante esta etapa, de la cual se definirá el plantel que viajará a territorio europeo para disputar compromisos de carácter formativo ante clubes del extranjero.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillense ‘Rumy’ Aguirre campeón y MVP con Rayados Sub-14 en Snow Bowl

Las sesiones de entrenamiento tendrán lugar en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, donde el cuerpo técnico encabezado por el director técnico José Manuel Cruzalta dará seguimiento al desempeño individual y colectivo de los convocados. El objetivo será evaluar aspectos tácticos, físicos y técnicos en cada una de las posiciones antes de integrar la lista definitiva.

Omar Gael Martínez se desempeña como delantero, mientras que Julio Rodríguez Arreguín ocupa funciones como mediocampista ofensivo. Ambos participaron recientemente en el Torneo Internacional del Sol, celebrado también en Toluca, donde tuvieron actividad constante y lograron avanzar hasta las fases finales con sus respectivos representativos.

En el caso de Martínez, integró el combinado del Grupo 16, que registró siete triunfos y una derrota durante la competencia, resultado que les permitió ubicarse entre los cuatro mejores equipos tras caer en la ronda de semifinales frente a un conjunto de Liga Premier MX.

Por su parte, Rodríguez formó parte de la Selección Nacional de la Liga TDP, escuadra que también alcanzó las semifinales del certamen, instancia en la que fue superada por la Selección Nacional de México Sub 19.

Esta nueva concentración representa una fase clave dentro del proceso de observación para los futbolistas juveniles que buscan consolidarse en el futbol profesional, además de aspirar a integrar el grupo que tendrá actividad internacional en las próximas semanas como parte de su desarrollo competitivo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Convocatoria
Futbol
Liga Tdp Mx

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Saltillo Soccer

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Ley AMLO

Ley AMLO
true

AMLO, el retrato despiadado de Scherer
Caso de abuso: Guillermo Baeza señalado por presunto abuso de brasileña en San Luis Potosi.

Hijo de directivo de Bafar es acusado de violación en SLP; caso genera polémica por vínculos con poder político
La muerte de Ricardo Mizael, adolescente de 15 años asesinado en Culiacán cuando salió a comprar comida para sus gatos, ha generado indignación social y exigencias de justicia.

Exigen justicia para Mizael, joven de 15 años que fue asesinado al salir por comida para sus gatos en Culiacán
El calendario de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026 marca un próximo puente para estudiantes de educación básica.

SEP informa que no habrá clases el 27 de febrero para preescolar, primaria y secundaria

Conoce quiénes recibirán hasta 18 mil pesos de pensión con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, requisitos y cómo funciona el apoyo del gobierno

Fondo de Pensiones para el Bienestar... Listado completo de pensionados IMSS que cobrarán casi 18 mil pesos en marzo 2026 gracias a Sheinbaum
El tráiler de The Mandalorian y Grogu desató emoción entre fans de Star Wars por sus referencias ocultas, cameos y guiños a la saga clásica.

Te presentamos los easter eggs del impactante tráiler de ‘The Mandalorian and Grogu’ con Pedro Pascal (video)
Los 49ers de San Francisco serán el equipo local en el Estadio Azteca durante la temporada 2026 de la NFL, en el esperado regreso del futbol americano a México.

NFL confirma que los 49ers jugarán como locales en el Estadio Banorte en 2026