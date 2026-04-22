Saltillo Soccer cae 5-2 ante CEFOR San Luis en la Ida de 16vos de Final

Saltillo Soccer tendrá que remar contracorriente en la serie de dieciseisavos de final tras caer 5-2 en su visita a CEFOR Promotora San Luis, en el duelo de ida disputado en la Unidad Deportiva 21 de Marzo. El encuentro comenzó con un panorama alentador para “La Doble S”. Apenas al minuto 2, Diego Vázquez adelantó a los saltillenses, aprovechando un arranque intenso que sorprendió a los locales. Incluso, al minuto 9, Saltillo volvió a generar peligro en el área rival, mostrando intención ofensiva y control en los primeros compases del partido.

Sin embargo, la reacción del conjunto potosino no tardó en llegar. CEFOR ajustó líneas, tomó mayor posesión del balón y comenzó a explotar los espacios en la defensa visitante. Con el paso de los minutos, lograron darle la vuelta al marcador y encaminar un resultado que terminó siendo amplio. El 5-2 final refleja la contundencia del equipo local en la segunda mitad, donde aprovecharon errores defensivos y mantuvieron presión constante sobre la portería de Saltillo Soccer. A pesar del resultado adverso, el equipo coahuilense logró anotar dos goles como visitante, lo que podría ser un factor relevante para el partido de vuelta.

Cabe recordar que Saltillo Soccer llegó a esta instancia tras una fase regular destacada, en la que sumó 70 puntos, consolidándose como uno de los equipos más sólidos de su grupo. Por su parte, CEFOR San Luis avanzó como sexto lugar, pero demostró en este primer capítulo su capacidad competitiva en liguilla. La serie aún está abierta, pero ahora el panorama obliga a Saltillo a buscar una remontada en casa. El duelo de vuelta se jugará el próximo sábado 25 de abril a las 16:00 horas en el Estadio Olímpico de Saltillo, donde “La Doble S” intentará apoyarse en su afición para revertir la desventaja y mantener vivo su camino en la fase final.

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