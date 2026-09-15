Saltillo Soccer empata 1-1 con Irritilas y cae en penales en la Copa Promesas

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    Saltillo Soccer empata 1-1 con Irritilas y cae en penales en la Copa Promesas
    Los jugadores de Saltillo Soccer buscaron mantener la ventaja durante la segunda mitad. FOTO: SALTILLO SOCCER
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

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Julio Rodríguez adelantó a Saltillo Soccer al minuto 51, pero Irritilas consiguió el empate y ganó desde los once pasos

Saltillo Soccer no pudo quedarse con la victoria en su primer partido como local dentro de la Copa Promesas 2026-27. Los Coyotes empataron 1-1 ante Irritilas FC en el Estadio Olímpico de Saltillo, pero el equipo visitante se impuso 4-2 en la tanda de penales.

El encuentro correspondió a la segunda jornada del Grupo 3 y reunió a dos equipos que habían comenzado el torneo con una victoria. Saltillo Soccer llegó después de vencer 3-0 a Club Calor, mientras que Irritilas había superado a Santos Laguna.

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Después de una primera mitad sin anotaciones, Saltillo Soccer consiguió abrir el marcador al minuto 51, cuando Julio Rodríguez encontró la oportunidad para poner el 1-0 a favor del conjunto local.

La ventaja permitió a los Coyotes afrontar la segunda parte con la intención de conservar el resultado y sumar su segundo triunfo en la competencia. Sin embargo, Irritilas consiguió responder y marcó el tanto del empate.

Con el marcador igualado 1-1 al finalizar el tiempo reglamentario, el encuentro tuvo que definirse desde los once pasos.

En la tanda de penales, Irritilas FC se impuso 4-2, con lo que terminó llevándose la victoria del compromiso disputado en Saltillo.

El empate en el tiempo regular representó el segundo resultado de Saltillo Soccer en la primera edición de la Copa Promesas, después del triunfo conseguido en su debut frente a Club Calor.

Los Coyotes forman parte del Grupo 3, junto con Irritilas FC, Santos Laguna y Club Calor. La competencia reúne a equipos de Liga MX, Liga Premier y Liga TDP, con planteles integrados por futbolistas nacidos a partir de 2005.

El torneo Sub-21 busca brindar más oportunidades de competencia y proyección a los jóvenes jugadores, además de contemplar visorías de clubes de la Liga MX y de la Selección Nacional de México.

Saltillo Soccer deberá continuar con su calendario en esta competencia y en la Liga Premier Serie A, donde también ha tenido actividad durante el arranque de la temporada 2026-27.

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Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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