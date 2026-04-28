Saltillo Soccer enfrenta a Atlético Leones en Octavos de la Liga TDP

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Fútbol
/ 28 abril 2026
    Saltillo Soccer enfrenta a Atlético Leones en Octavos de la Liga TDP
    “La Doble S” quiere aprovechar el impulso de su remontada anterior. FOTO: SALTILLO SOCCER

La Manada inicia su participación en los Octavos de Final de la Liga TDP MX ante un rival que viene de dar la sorpresa en la ronda anterior, en una serie donde el margen de error es mínimo

Saltillo Soccer ya tiene nuevo reto en la Liguilla de la Liga TDP MX. Luego de una remontada contundente en los dieciseisavos de final, el equipo coahuilense enfrentará a Atlético Leones en la serie correspondiente a los octavos, con un panorama que en el papel lo coloca como favorito, pero con antecedentes recientes que invitan a la cautela.

“La Doble S” viene de revertir una eliminatoria complicada ante Cefor San Luis, donde cayó 5-2 en la ida y respondió en casa con un sólido 5-1 para avanzar. Esa reacción no solo le dio el pase, sino que confirmó su capacidad para competir bajo presión, un factor clave en instancias de eliminación directa.

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Ahora, el siguiente rival será Atlético Leones, conjunto de Guanajuato que ya dio una de las sorpresas en la ronda anterior. Los guanajuatenses eliminaron a un equipo mejor posicionado, pese a haber llegado como el lugar 29 de la Zona B, enfrentando al sexto clasificado general. Ese antecedente refuerza la idea de que en la Liguilla las posiciones quedan en segundo plano.

Saltillo Soccer, por su parte, accedió a esta fase como quinto lugar, respaldado por una fase regular sólida en la que sumó 70 puntos. Sin embargo, el propio desarrollo de la competencia ha demostrado que el margen de error es mínimo y que cualquier descuido puede inclinar la balanza.

El duelo de ida se disputará este miércoles 29 de abril a las 16:00 horas en el Deportivo CODE Las Joyas, en León, Guanajuato, donde Saltillo buscará sacar un resultado favorable como visitante. La vuelta está programada para el 2 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Jorge Castro, donde se definirá al equipo que avanzará a los cuartos de final.

Con el impulso anímico de la remontada y la obligación de confirmar su etiqueta de contendiente, Saltillo Soccer afronta una serie que promete ser cerrada, ante un rival que ya demostró que puede competir contra cualquier pronóstico.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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