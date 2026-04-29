Saltillo Soccer remonta a Atlético Leonés y toma ventaja en Octavos

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Fútbol
/ 29 abril 2026
    Saltillo Soccer remonta a Atlético Leonés y toma ventaja en Octavos
    Saltillo Soccer fue más peligroso en el cierre del partido en León. FOTO: SALTILLO SOCCER

Saltillo Soccer remontó como visitante ante Atlético Leonés y se llevó la victoria en la ida de los Octavos de Final, tras empatar antes del descanso y definir el partido en los minutos finales

Saltillo Soccer dio el primer golpe en los Octavos de Final de la Liga TDP MX al imponerse 2-1 como visitante ante Atlético Leonés, en el duelo de ida disputado en el Deportivo CODE Las Joyas, en León, Guanajuato.

El partido arrancó con intensidad y con un Atlético Leonés decidido a hacer pesar su localía. El conjunto guanajuatense comenzó mejor y logró adelantarse en el marcador con un gol tempranero que puso presión sobre “La Doble S”, obligando a los visitantes a replantear el encuentro desde los primeros minutos.

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Lejos de desordenarse, Saltillo Soccer mantuvo la calma y fue encontrando espacios conforme avanzó el primer tiempo. La reacción llegó antes del descanso, cuando el equipo coahuilense logró empatar el marcador gracias a una jugada bien trabajada que terminó en la red, devolviendo equilibrio al partido.

Para la segunda mitad, el encuentro se tornó más disputado, con ambos equipos buscando el gol de la diferencia. Sin embargo, fue Saltillo Soccer quien mostró mayor peligro en el cierre del partido. En especial durante los últimos 15 minutos, “La Doble S” se volcó al ataque y generó las opciones más claras frente al arco rival.

Esa insistencia rindió frutos en la recta final. Cuando el partido parecía encaminarse a un empate, Saltillo encontró el gol de la ventaja en los minutos finales, sellando así una remontada importante en condición de visitante.

Las anotaciones del conjunto saltillense fueron obra de Omar Martínez y José Rocha, quienes capitalizaron los momentos clave del encuentro para darle a su equipo una ventaja valiosa en la serie.

Con este resultado, Saltillo Soccer toma ventaja rumbo al partido de vuelta, donde buscará cerrar la eliminatoria en casa. La serie aún está abierta, pero el equipo coahuilense llegará con la confianza de haber respondido en un escenario complicado y con el respaldo de su afición para definir su pase a los Cuartos de Final.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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