¿Jugará Gilberto Mora ante Tigres?... ‘El Loco’ Abreu confirma alineación en el debut de Xolos en el Apertura 2026

Sin embargo, en la antesala del encuentro, la principal conversación no gira alrededor de la rivalidad entre ambos clubes, sino sobre la ausencia de Gilberto Mora , considerado una de las mayores promesas del futbol mexicano y uno de los jugadores que más reflectores acaparó tras su participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 .

El Apertura 2026 de la Liga MX comienza con grandes expectativas y uno de los partidos más atractivos de la primera jornada será el enfrentamiento entre Xolos de Tijuana y Tigres , dos equipos que en los últimos torneos han protagonizado una intensa competencia por los puestos de Liguilla .

El entrenador Sebastián “Loco” Abreu despejó las dudas y confirmó que el juvenil no será convocado para el compromiso inaugural, una decisión que responde a un plan físico diseñado para administrar la carga de trabajo del futbolista.

Después de un semestre exigente y de su participación en la Copa del Mundo, el cuerpo técnico de Xolos decidió no arriesgar a uno de sus jugadores con mayor proyección.

Aunque Gilberto Mora ha mostrado una evolución favorable tras la lesión que lo dejó fuera de algunos encuentros durante el Clausura 2026, el estratega uruguayo considera que lo más conveniente es permitirle completar su recuperación física antes de reincorporarlo a la actividad oficial.

La decisión también forma parte de la estrategia del club para preservar al mediocampista durante un torneo que podría convertirse en el último que dispute en la Liga MX, ya que diversos equipos europeos siguen de cerca su desarrollo y analizan la posibilidad de incorporarlo en los próximos meses.

XOLOS BUSCA DEMOSTRAR QUE NO DEPENDE DE SU JOYA

La ausencia de Gilberto Mora representa un desafío para el conjunto fronterizo, que además afrontará el torneo sin uno de los referentes que tuvo en campañas anteriores, Kevin Castañeda.

Pese a ello, el cuerpo técnico confía en que el plantel cuenta con suficientes variantes para competir desde el inicio del campeonato y mantener el protagonismo mostrado en torneos recientes.

La alineación de Xolos para enfrentar a Tigres sería:

· Portero: Antonio Rodríguez.

· Defensas: Rafael Fernández, Unai Bilbao, Jackson Porozo y Alejandro Gómez.

· Mediocampistas: Frank Boya, Iván Tona e Ignacio Rivero.

· Delanteros: Ramiro Árciga, Adonis Preciado y Diego Abreu.

El encuentro también marcará el inicio de una nueva etapa para el conjunto dirigido por el ”Loco” Abreu, quien buscará imprimir su sello futbolístico desde las primeras jornadas del campeonato.

TIGRES INICIA UNA NUEVA ERA

Del otro lado estará un Tigres que llega con la necesidad de dejar atrás un cierre complicado de temporada.

El equipo dirigido por Guido Pizarro intentará comenzar con una victoria después de perder dos finales consecutivas frente al Toluca, tanto en la Liga MX como en la Concacaf, resultados que marcaron el cierre del ciclo anterior.

Además, el club regiomontano afronta un nuevo escenario tras el fin de la etapa encabezada por André-Pierre Gignac, uno de los futbolistas más importantes en la historia reciente de la institución.

La posible formación de Tigres sería:

· Portero: Nahuel Guzmán.

· Defensas: Vladimir Loroña, Juan José Purata y Jesús Garza.

· Mediocampistas: Rômulo, Henrique Simeone, Juan Pablo Vigón y Juan Brunetta.

· Delanteros: Diego Sánchez, Ozziel Herrera y Rodrigo Aguirre.

UN DUELO QUE PROMETE INTENSIDAD DESDE LA FRONTERA

El partido entre Xolos y Tigres está programado para disputarse este 16 de julio a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Caliente, donde ambos equipos iniciarán oficialmente su camino en el Apertura 2026.

Aunque la ausencia de Gilberto Mora priva al encuentro de una de sus principales figuras, el duelo mantiene un atractivo especial por el contexto de ambos clubes. Mientras Tijuana busca demostrar que puede competir sin depender de su joven talento, Tigres intentará enviar un mensaje desde la primera jornada en una temporada que representa el inicio de una nueva etapa para la institución.

La expectativa también permanece sobre el futuro de Mora, cuyo crecimiento futbolístico continúa despertando el interés de clubes europeos que podrían convertir este semestre en su despedida del futbol mexicano.