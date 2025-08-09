Santiago Giménez marca gol en la pretemporada del Milan contra Leeds United
El delantero mexicano brilla en su regreso a la actividad y da inicio a su ciclo con el cuadro rossoneri previo al inicio de la Serie A
Santiago Giménez anotó su primer gol de la pretemporada con el AC Milan en un amistoso contra el Leeds United, jugado este sábado 9 de agosto en el Aviva Stadium de Dublín, Irlanda.
El delantero mexicano abrió el marcador al minuto 31, tras una jugada colectiva que culminó con un pase de Samuel Chukwueze. Giménez definió con precisión al primer poste, demostrando su olfato goleador y poniendo al Milan en ventaja en el primer tiempo.
A pesar de la destacada actuación de Giménez, el partido terminó en empate 1-1, luego de que Leeds United lograra la igualada en el minuto 67 con un gol de Anton Stach desde fuera del área.
Sin embargo, la actuación del delantero mexicano fue un punto alto para el equipo dirigido por Massimiliano Allegri, que se prepara para la nueva temporada de la Serie A.
Este gol llega en un momento crucial para Giménez, quien había sido criticado por su regreso tardío a la pretemporada después de su participación con la selección mexicana en la Copa Oro.
Con este tanto, el “Bebote” demuestra su calidad y disposición para enfrentar el reto de ganarse un lugar como titular en el ataque rossonero.
El AC Milan continuará su preparación con otro amistoso contra Chelsea, donde se espera que Giménez siga brillando y consolidando su lugar en el equipo.
La Temporada 2025-26 promete ser un reto para el delantero mexicano, quien ha demostrado estar listo para dejar su huella en el fútbol europeo.