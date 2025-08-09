Saraperos de Saltillo 2025: del juego histórico sin hit a la dolorosa eliminación de Playoffs en la LMB

Saraperos de Saltillo 2025: del juego histórico sin hit a la dolorosa eliminación de Playoffs en la LMB

La Temporada del 55 Aniversario combinó momentos de gloria y frustración para la Nave Verde por derrotas clave que los dejaron fuera de la Postemporada

Saraperos
/ 9 agosto 2025
COMPARTIR
Liga Mexicana De Beisbol
LMB
béisbol
Saraperos
Saltillo

La Temporada 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol marcó un contraste enorme para los Saraperos de Saltillo.

El club celebraba su 55 Aniversario con un nuevo proyecto deportivo, pero terminó fuera de los Playoffs LMB tras una campaña marcada por inestabilidad en el banquillo, ajustes fallidos en la plantilla y derrotas determinantes ante rivales directos.

El año comenzó con Enrique “Ché” Reyes como mánager, presentado el 13 de febrero. Sin embargo, un arranque de nueve victorias y 13 derrotas motivó su cese el 14 de mayo, siendo reubicado como director deportivo.

TE PUEDE INTERESAR: Nacho Beristáin acusa a Canelo Álvarez de vínculos con el narcotráfico y revela encuentro con líder criminal

La dirección técnica quedó en manos de Sergio Omar Gastélum, quien asumió con el equipo en plena lucha por encontrar regularidad, pero sin el tiempo suficiente para revertir la tendencia negativa.

$!La tristeza inundó los corazones de todos los que componen el equipo de Saraperos de Saltillo.
La tristeza inundó los corazones de todos los que componen el equipo de Saraperos de Saltillo. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

En la plantilla, los Saraperos buscaron reforzar su pitcheo en la última ventana de movimientos, sumando al relevista zurdo Conner Menez y al cerrador mexicano Jake Sánchez.

Al mismo tiempo, dieron de baja a lanzadores extranjeros como Carlos Belén, Danis Correa y Evan Rutckyj.

A pesar de las incorporaciones, el equipo no logró estabilizar su rendimiento en los momentos clave del calendario.

El juego que devolvió la ilusión

El 2025 no fue solo frustración. El 26 de abril, la afición fue testigo de un hecho histórico: Saraperos derrotó 3-0 a Dorados de Chihuahua, logrando el noveno juego sin hit ni carrera combinado en la historia de la LMB.

Kurt Heyer, Deolis Guerra, Mario Meza, Danis Correa y Ryan Meisinger brillaron desde el montículo, guiados por el receptor Rusber Estrada.

La ofensiva definió el duelo en la tercera entrada, con un doblete productor de Jhonny Santos y un cuadrangular de dos carreras de Renato Núñez.

$!La Nave Verde no pudo recuperar el camino y falló en su intento por clasificar a la Postemporada.
La Nave Verde no pudo recuperar el camino y falló en su intento por clasificar a la Postemporada. FOTO: VANGUARDIA MX

Heyer lanzó cuatro entradas antes de ceder el relevo a un bullpen perfecto.

El entonces mánager, “Che” Reyes, destacó el temple del equipo y celebró su primer juego sin hit ni carrera como estratega, subrayando que este tipo de triunfos reforzaban la tradición de grandeza de la franquicia.

Las derrotas que costaron la clasificación

En julio, la serie contra Charros de Jalisco se convirtió en un duelo directo por un lugar en Playoffs. Saraperos ganó los dos primeros encuentros (7-6 y 8-4) y parecía recuperar impulso, pero el 20 de julio perdió 13-12 en un duelo de volteretas.

Ese revés permitió que Charros recuperara terreno en el standing de la Zona Norte, dejando a Saltillo fuera de la zona de clasificación.

Las series ante Rieleros de Aguascalientes y Toros de Tijuana tampoco trajeron buenos resultados, ampliando la distancia con los puestos de postemporada y dejando sin margen de reacción al equipo.

Agosto confirmó la caída. El equipo perdió 11-8 en extrainnings contra Tecolotes de los Dos Laredos y luego fue barrido por Algodoneros de Unión Laguna.

$!Una vez más, la afición volvió a ver rotas sus ilusiones de ver al equipo pelear por un campeonato que no llega desde el histórico “Bi”.
Una vez más, la afición volvió a ver rotas sus ilusiones de ver al equipo pelear por un campeonato que no llega desde el histórico “Bi”. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

Un cierre sin premio

Saraperos terminó la temporada regular con récord de 43-48, ocupando el séptimo lugar de la Zona Norte, justo fuera de los seis lugares que otorgan pase a Playoffs.

El declive combinó factores como la inestabilidad en la dirección técnica, cambios de plantilla que no ofrecieron el impacto esperado y derrotas dolorosas ante rivales directos.

De cara a la próxima campaña, la directiva tendrá que replantear el proyecto para que los Saraperos de Saltillo vuelvan a ser protagonistas en la Liga Mexicana de Beisbol, evitando que se repita un escenario tan costoso como el de 2025.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La cancillería mexicana subrayó que el combate al tráfico de drogas y armas con Estados Unidos seguirá en un marco de igualdad y respeto territorial

México reafirma que no aceptará fuerzas militares estadounidenses en su territorio; SRE emite comunicado
Los imputados por la muerte de Fernandito enfrentan prisión preventiva tras confirmarse la legalidad de su detención, mientras continúa la investigación del caso.

‘Yo lo atendí, pero, pues, se murió’: Lilia ‘N’ declara sobre la muerte de Fernandito
Autoridades federales desmantelaron un laboratorio de metanfetaminas en Chiapas y aseguraron una bodega con más de cuatro toneladas de insumos químicos en Guerrero

Desmantelan laboratorio clandestino de metanfetaminas en Chiapas y aseguran 2.5 toneladas de drogas

Vista de la puerta de una farmacia CVS perforada por una bala, cerca de donde un hombre disparó en la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en Atlanta. FOTO:

Identifican al sospechoso del tiroteo en los CDC en Atlanta donde un policía fue asesinado
Al lugar acudieron autoridades de seguridad para salvaguardar el área donde ocurrieron los hechos, así como para realizar las indagaciones pertinentes: FOTO:

Tiroteo en Time Square en Nueva York deja tres heridos; hay un adolescente detenido como sospechoso
Vladímir Putin se reunió con Donald Trump seis veces durante su primer mandato, en y al margen de las reuniones del Grupo de los 20 (G20) y del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).

Las reuniones entre Putin y los presidentes de EU, de la cooperación a la confrontación

Edificios destruidos durante las operaciones terrestres y aéreas israelíes en el norte de la Franja de Gaza, vistos desde el sur de Israel, el viernes 8 de agosto de 2025. FOTO:

EU acusa a Francia de frustrar el alto el fuego en Gaza por reconocer a Palestina como Estado
Durante los pasados seis años, bajo la Administración, de AMLO, Pemex perdió en total 2.0 billones de pesos, medidos en precios constantes del 2024, al tiempo que se le otorgaron apoyos por 1.6 billones de pesos, también ajustados por inflación.

Cuesta Pemex con AMLO un 26% más que con EPN