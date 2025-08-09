Saraperos de Saltillo 2025: del juego histórico sin hit a la dolorosa eliminación de Playoffs en la LMB

La Temporada 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol marcó un contraste enorme para los Saraperos de Saltillo. El club celebraba su 55 Aniversario con un nuevo proyecto deportivo, pero terminó fuera de los Playoffs LMB tras una campaña marcada por inestabilidad en el banquillo, ajustes fallidos en la plantilla y derrotas determinantes ante rivales directos. El año comenzó con Enrique “Ché” Reyes como mánager, presentado el 13 de febrero. Sin embargo, un arranque de nueve victorias y 13 derrotas motivó su cese el 14 de mayo, siendo reubicado como director deportivo. TE PUEDE INTERESAR: Nacho Beristáin acusa a Canelo Álvarez de vínculos con el narcotráfico y revela encuentro con líder criminal La dirección técnica quedó en manos de Sergio Omar Gastélum, quien asumió con el equipo en plena lucha por encontrar regularidad, pero sin el tiempo suficiente para revertir la tendencia negativa.

En la plantilla, los Saraperos buscaron reforzar su pitcheo en la última ventana de movimientos, sumando al relevista zurdo Conner Menez y al cerrador mexicano Jake Sánchez. Al mismo tiempo, dieron de baja a lanzadores extranjeros como Carlos Belén, Danis Correa y Evan Rutckyj. A pesar de las incorporaciones, el equipo no logró estabilizar su rendimiento en los momentos clave del calendario. El juego que devolvió la ilusión El 2025 no fue solo frustración. El 26 de abril, la afición fue testigo de un hecho histórico: Saraperos derrotó 3-0 a Dorados de Chihuahua, logrando el noveno juego sin hit ni carrera combinado en la historia de la LMB. Kurt Heyer, Deolis Guerra, Mario Meza, Danis Correa y Ryan Meisinger brillaron desde el montículo, guiados por el receptor Rusber Estrada. La ofensiva definió el duelo en la tercera entrada, con un doblete productor de Jhonny Santos y un cuadrangular de dos carreras de Renato Núñez.

Heyer lanzó cuatro entradas antes de ceder el relevo a un bullpen perfecto. El entonces mánager, “Che” Reyes, destacó el temple del equipo y celebró su primer juego sin hit ni carrera como estratega, subrayando que este tipo de triunfos reforzaban la tradición de grandeza de la franquicia. Las derrotas que costaron la clasificación En julio, la serie contra Charros de Jalisco se convirtió en un duelo directo por un lugar en Playoffs. Saraperos ganó los dos primeros encuentros (7-6 y 8-4) y parecía recuperar impulso, pero el 20 de julio perdió 13-12 en un duelo de volteretas. Ese revés permitió que Charros recuperara terreno en el standing de la Zona Norte, dejando a Saltillo fuera de la zona de clasificación. Las series ante Rieleros de Aguascalientes y Toros de Tijuana tampoco trajeron buenos resultados, ampliando la distancia con los puestos de postemporada y dejando sin margen de reacción al equipo. Agosto confirmó la caída. El equipo perdió 11-8 en extrainnings contra Tecolotes de los Dos Laredos y luego fue barrido por Algodoneros de Unión Laguna.