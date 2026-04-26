Santos humilla a Rayados en Torreón; así cierra la fase regular del Clausura 2026

Santos Laguna encontró en la última fecha del Clausura 2026 una alegría que había tardado demasiado en llegar. En el Estadio TSM, los Guerreros golearon 3-0 a Rayados de Monterrey, cerraron el torneo con una de sus mejores actuaciones del semestre y, aunque no evitaron terminar en el fondo de la tabla, al menos se despidieron de su afición con una noche de autoridad en Torreón. El equipo lagunero, que llegó a la Jornada 17 sin opciones de Liguilla y hundido en el último lugar general, mostró una versión mucho más agresiva, ordenada y contundente ante un Monterrey que volvió a quedar lejos de las expectativas. Emmanuel Echeverría abrió el marcador al minuto 43, Aldo López amplió la ventaja con una vistosa anotación al 52’ y Lucas Di Yorio sentenció el 3-0 al 72’, para firmar una goleada que encendió a la afición santista en el cierre de campaña.

Para Santos, el resultado no cambia el balance general de un torneo complicado, pero sí deja una imagen distinta en la despedida. Los Guerreros terminaron el Clausura 2026 con 12 puntos, en el último puesto de la clasificación, aunque con una victoria que puede servir como punto de partida para una reconstrucción urgente de cara al siguiente semestre. Del otro lado, la derrota lapidó una temporada para el olvido para Rayados. Monterrey cerró con 18 unidades, fuera de la fase final y lejos del protagonismo que se esperaba de un plantel armado para competir por el título. La caída ante el sotanero no solo confirmó la eliminación, también dejó al cuadro regiomontano bajo un fuerte cuestionamiento deportivo rumbo a la planeación del próximo torneo.

El golpe fue todavía más duro porque Rayados llegó a Torreón con la obligación de cerrar con dignidad un semestre irregular, pero terminó superado en intensidad, volumen ofensivo y contundencia. Santos aprovechó los espacios, castigó los errores defensivos y convirtió el último partido de la fase regular en una exhibición que reflejó dos realidades: la despedida honrosa de los laguneros y el fracaso consumado de Monterrey. Con este resultado, Santos Laguna baja el telón del Clausura 2026 con una goleada que no borra el mal torneo, pero sí le regala una noche de orgullo a su gente en la Comarca Lagunera. Rayados, en cambio, se va de la campaña con una de sus versiones más grises de los últimos años, obligado a revisar decisiones, plantel y proyecto deportivo antes de volver a competir en la Liga MX.

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