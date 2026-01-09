Santos Laguna vs Necaxa: horario y transmisión del arranque del Clausura 2026 en Torreón

Santos Laguna y Necaxa levantarán el telón del Clausura 2026 este sábado en el Estadio TSM Corona, en Torreón, en un duelo que marcará el debut de ambos clubes en el nuevo torneo de la Liga MX y que llega cargado de ajustes, caras nuevas y la necesidad inmediata de sumar desde la Jornada 1.

El encuentro se disputará este sábado 10 de enero a las 7 de la noche, tiempo del Centro de México, y podrá seguirse en transmisión exclusiva por streaming a través de ViX Premium.

Para Santos Laguna, el arranque del Clausura 2026 representa la oportunidad de cambiar la narrativa tras un Apertura 2025 irregular, en el que el equipo quedó fuera de la Liguilla y cerró en la zona media de la tabla.

El conjunto lagunero apostó por una reconfiguración puntual del plantel, enfocada en reforzar el mediocampo, darle mayor peso ofensivo y corregir los desajustes defensivos que le costaron puntos clave el semestre anterior.

El proyecto mantiene continuidad en el cuerpo técnico, con la intención de que el equipo recupere solidez como local y vuelva a ser protagonista en el TSM Corona.

Santos inicia el torneo con plantilla de estreno

Entre las incorporaciones más relevantes de Santos destacan Carlos Gruezo, llamado a ser el eje del mediocampo por su experiencia y capacidad de recuperación; Ezequiel Bullaude, un volante con llegada y buen manejo entre líneas; y Lucas Di Yorio, delantero argentino que apunta a convertirse en la principal referencia ofensiva del equipo.

A ellos se suma Efraín Orona como refuerzo defensivo, además del regreso y consolidación de jugadores jóvenes que buscarán ganarse un lugar desde el arranque del torneo.

La expectativa en Torreón pasa por ver una versión más equilibrada del equipo, con mayor control del juego y contundencia en el área rival.