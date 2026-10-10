¿Santos va por la cuarta? Guerreros desafían a San Luis en duelo clave del Apertura 2026

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    ¿Santos va por la cuarta? Guerreros desafían a San Luis en duelo clave del Apertura 2026
    Santos Laguna buscará su cuarta victoria consecutiva del Apertura 2026 cuando visite al Atlético de San Luis, que también llega con dos triunfos al hilo. FOTO: MEXSPORT

Los laguneros llegan con tres victorias consecutivas, pero enfrentarán a unos potosinos que también atraviesan un repunte y necesitan puntos para escalar posiciones

Santos Laguna vuelve a la actividad con una misión que hace unas semanas parecía complicada: conseguir su cuarta victoria consecutiva en el Apertura 2026.

Los Guerreros visitarán este domingo al Atlético de San Luis, a las 5 de la tarde, en el Estadio Libertad Financiera, por la Jornada 11 de la Liga MX.

El equipo de Renato Paiva llega con el ánimo renovado tras vencer 2-1 a FC Juárez, 3-2 al Toluca y 1-0 a Pachuca. Nueve puntos de los últimos nueve posibles han cambiado el panorama de un conjunto que sufrió durante el arranque del campeonato y que ahora quiere acercarse a los lugares de clasificación.

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Sin embargo, el adversario tampoco atraviesa un mal momento. Atlético de San Luis, dirigido por Diego Mejía, derrotó 3-1 a Necaxa y 3-2 a Pumas en sus dos compromisos más recientes.

Los potosinos suman 12 puntos y ocupan el lugar 13; Santos tiene 10 unidades y marcha en el puesto 16. Una victoria puede resultar decisiva para ambos en la pelea por escalar posiciones.

Una de las piezas clave de la reacción albiverde es Fran Villalba. El mediocampista español marcó de penal el tanto del triunfo frente a Pachuca, anotó por segunda jornada consecutiva y apareció nuevamente en el 11 ideal del torneo.

Su capacidad para generar juego será importante en una visita de alta exigencia.

El defensor Felipe Sánchez pidió evitar excesos de confianza: “mantenemos los pies sobre la tierra y vamos día a día”.

También advirtió sobre la dificultad de jugar en territorio potosino: “Hay que hacer un partido inteligente”.

En cuanto a las ausencias, Lucas Di Yorio continúa fuera de los planes laguneros por lesión, mientras que los locales no cuentan con João Pedro y mantienen en duda a Robson Bambu.

Carlos Acevedo apunta a custodiar el arco visitante y el aporte de Villalba será fundamental para conectar a los atacantes. Santos buscará repetir el temple que mostró de visita ante Toluca FC.

Santos tendrá que cuidar los espacios a la espalda de su defensa y aprovechar las ocasiones que produzca.

En el frente contrario, San Luis intentará convertir su localía en una ventaja para prolongar su propia racha ganadora. La cita promete intensidad entre dos clubes que llegan en recuperación.

¿Dónde ver San Luis vs Santos?

El encuentro se podrá seguir en México mediante ESPN 2, Disney+ y ViX.

Para los Guerreros, ganar significaría confirmar que la reacción no fue pasajera y sostener la ilusión de recuperar terreno antes de la recta final del campeonato.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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