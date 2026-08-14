Leagues Cup 2026: Liga MX mete a cuatro equipos en Cuartos; así quedaron los cruces
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La Fiera fue el único club mexicano con paso perfecto; Rayados obtuvo el último boleto y la ronda se disputará del 25 al 27 de agosto
La Leagues Cup 2026 cerró su Fase Uno y definió los Cuartos de Final, en los que la Liga MX estará representada por León, América, Toluca y Monterrey.
El formato clasificó a los cuatro mejores de cada liga, así que todas las eliminatorias enfrentarán a un club mexicano contra uno de la MLS.
León fue el mejor equipo mexicano y avanzó con paso perfecto: sumó nueve puntos tras vencer a Nashville SC, Orlando City e Inter Miami. La Fiera, impulsada por cuatro goles de Daniel Arcila, se medirá con Real Salt Lake, cuarto de la tabla estadounidense y con diferencia de +7.
América terminó segundo con siete unidades. Las Águilas derrotaron 3-1 a San Diego FC y Portland Timbers, antes de igualar 1-1 con Austin FC y perder el punto adicional en penales.
Su rival será Columbus Crew, campeón de la Leagues Cup en 2024 y tercero de la MLS.
Toluca fue tercero con seis puntos y diferencia de +4. Los Diablos Rojos golearon al vigente campeón Seattle Sounders, cayeron ante LAFC y sellaron el boleto con un 3-1 sobre FC Dallas.
Ahora chocarán con Austin FC, segundo del contingente estadounidense e invicto en la primera ronda.
El último pasaje mexicano fue para Monterrey. Rayados perdió en su debut ante Orlando City, pero reaccionó con triunfos por 2-1 frente a Inter Miami y Nashville. Monterrey igualó a Cruz Azul en puntos, victorias y diferencia de goles; avanzó por marcar más tantos.
Su adversario será Chicago Fire, líder de la MLS con nueve unidades y verdugo de la Máquina.
Así quedaron los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026: León vs Real Salt Lake, América vs Columbus Crew, Toluca vs Austin FC y Monterrey vs Chicago Fire.
Los encuentros serán del 25 al 27 de agosto, a partido único. Si hay empate tras los 90 minutos, el boleto se resolverá directamente en penales.
Además del título, sigue en juego un premio internacional: los tres mejores equipos clasificarán a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027, mientras que el campeón accederá directamente a los Octavos de Final.