Leagues Cup 2026: Liga MX mete a cuatro equipos en Cuartos; así quedaron los cruces

La Leagues Cup 2026 cerró su Fase Uno y definió los Cuartos de Final, en los que la Liga MX estará representada por León, América, Toluca y Monterrey.

El formato clasificó a los cuatro mejores de cada liga, así que todas las eliminatorias enfrentarán a un club mexicano contra uno de la MLS.

León fue el mejor equipo mexicano y avanzó con paso perfecto: sumó nueve puntos tras vencer a Nashville SC, Orlando City e Inter Miami. La Fiera, impulsada por cuatro goles de Daniel Arcila, se medirá con Real Salt Lake, cuarto de la tabla estadounidense y con diferencia de +7.

América terminó segundo con siete unidades. Las Águilas derrotaron 3-1 a San Diego FC y Portland Timbers, antes de igualar 1-1 con Austin FC y perder el punto adicional en penales.