Leagues Cup 2026: Liga MX mete a cuatro equipos en Cuartos; así quedaron los cruces

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    Leagues Cup 2026: Liga MX mete a cuatro equipos en Cuartos; así quedaron los cruces
    León encabezó la clasificación de la Liga MX después de ganar sus tres partidos de la Fase Uno de la Leagues Cup 2026. FOTO: ESPECIAL

La Fiera fue el único club mexicano con paso perfecto; Rayados obtuvo el último boleto y la ronda se disputará del 25 al 27 de agosto

La Leagues Cup 2026 cerró su Fase Uno y definió los Cuartos de Final, en los que la Liga MX estará representada por León, América, Toluca y Monterrey.

El formato clasificó a los cuatro mejores de cada liga, así que todas las eliminatorias enfrentarán a un club mexicano contra uno de la MLS.

León fue el mejor equipo mexicano y avanzó con paso perfecto: sumó nueve puntos tras vencer a Nashville SC, Orlando City e Inter Miami. La Fiera, impulsada por cuatro goles de Daniel Arcila, se medirá con Real Salt Lake, cuarto de la tabla estadounidense y con diferencia de +7.

América terminó segundo con siete unidades. Las Águilas derrotaron 3-1 a San Diego FC y Portland Timbers, antes de igualar 1-1 con Austin FC y perder el punto adicional en penales.

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Su rival será Columbus Crew, campeón de la Leagues Cup en 2024 y tercero de la MLS.

Toluca fue tercero con seis puntos y diferencia de +4. Los Diablos Rojos golearon al vigente campeón Seattle Sounders, cayeron ante LAFC y sellaron el boleto con un 3-1 sobre FC Dallas.

Ahora chocarán con Austin FC, segundo del contingente estadounidense e invicto en la primera ronda.

El último pasaje mexicano fue para Monterrey. Rayados perdió en su debut ante Orlando City, pero reaccionó con triunfos por 2-1 frente a Inter Miami y Nashville. Monterrey igualó a Cruz Azul en puntos, victorias y diferencia de goles; avanzó por marcar más tantos.

Su adversario será Chicago Fire, líder de la MLS con nueve unidades y verdugo de la Máquina.

Así quedaron los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026: León vs Real Salt Lake, América vs Columbus Crew, Toluca vs Austin FC y Monterrey vs Chicago Fire.

Los encuentros serán del 25 al 27 de agosto, a partido único. Si hay empate tras los 90 minutos, el boleto se resolverá directamente en penales.

Además del título, sigue en juego un premio internacional: los tres mejores equipos clasificarán a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027, mientras que el campeón accederá directamente a los Octavos de Final.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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