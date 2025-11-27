¿Se perderá el Mundial 2026 con México? César ‘Chino’ Huerta fue operado por una pubalgia

/ 27 noviembre 2025
    ¿Se perderá el Mundial 2026 con México? César ‘Chino’ Huerta fue operado por una pubalgia
    Pubalgia complica el sueño mundialista: Chino Huerta tuvo que pasar por el quirófano y será baja prolongada. FOTO: AFP

El delantero mexicano del Anderlecht fue intervenido quirúrgicamente y estará fuera de circulación por varios meses

César ‘Chino’ Huerta enfrenta uno de los momentos más complejos de su carrera.

El delantero mexicano del Anderlecht de Bélgica fue sometido a una cirugía para corregir una lesión pélvica derivada de una pubalgia que venía arrastrando desde hace varias semanas, situación que ya le había impedido participar en los últimos encuentros de su club y también lo dejó fuera de la convocatoria de la Selección Mexicana en la reciente Fecha FIFA.

Según información compartida por diversos medios especializados, el tiempo estimado de recuperación será de seis a ocho semanas, por lo que se espera que su regreso a las canchas pueda darse hasta febrero de 2026.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es la actriz Paola Villalobos? El romance de Héctor Herrera en plena Liguilla con Toluca

La decisión de operarlo llegó después de múltiples estudios médicos que confirmaron la necesidad de una intervención quirúrgica ante la falta de mejoría con tratamientos conservadores.

La pubalgia es una lesión de alta complejidad para futbolistas profesionales, pues afecta directamente la movilidad, la fuerza y la explosividad, cualidades determinantes para jugadores ofensivos como Huerta, quien se ha caracterizado por su velocidad y desequilibrio por las bandas tanto en Europa como con la Selección Mexicana.

Este contratiempo no sólo golpea su continuidad en el Anderlecht, donde era uno de los refuerzos importantes para esta temporada, sino que también compromete su proceso rumbo al Mundial 2026, torneo en el que el atacante buscaba consolidar su candidatura para integrar la lista final del combinado nacional.

La competencia interna en la ofensiva del Tri será intensa y el ritmo de juego previo al certamen resultará clave para los aspirantes.

Por ahora, el plan inmediato contempla un proceso de rehabilitación progresivo supervisado por el cuerpo médico del club belga, con el objetivo de evitar recaídas y asegurar un retorno sólido a la competencia.

Si la recuperación avanza conforme lo esperado, Huerta podría volver a los entrenamientos grupales a inicios de marzo, para posteriormente intentar recuperar minutos en liga y competencias internacionales.

El entorno del jugador se mantiene optimista, confiando en que podrá recuperar su mejor versión. Sin embargo, el tiempo apremia y cada semana perdida representa un paso más hacia el límite de preparación para el gran objetivo del futbol mexicano: llegar a la Copa del Mundo con el plantel más competitivo posible.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

