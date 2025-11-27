¿Se perderá el Mundial 2026 con México? César ‘Chino’ Huerta fue operado por una pubalgia

César ‘Chino’ Huerta enfrenta uno de los momentos más complejos de su carrera.

El delantero mexicano del Anderlecht de Bélgica fue sometido a una cirugía para corregir una lesión pélvica derivada de una pubalgia que venía arrastrando desde hace varias semanas, situación que ya le había impedido participar en los últimos encuentros de su club y también lo dejó fuera de la convocatoria de la Selección Mexicana en la reciente Fecha FIFA.

Según información compartida por diversos medios especializados, el tiempo estimado de recuperación será de seis a ocho semanas, por lo que se espera que su regreso a las canchas pueda darse hasta febrero de 2026.

La decisión de operarlo llegó después de múltiples estudios médicos que confirmaron la necesidad de una intervención quirúrgica ante la falta de mejoría con tratamientos conservadores.

La pubalgia es una lesión de alta complejidad para futbolistas profesionales, pues afecta directamente la movilidad, la fuerza y la explosividad, cualidades determinantes para jugadores ofensivos como Huerta, quien se ha caracterizado por su velocidad y desequilibrio por las bandas tanto en Europa como con la Selección Mexicana.

Este contratiempo no sólo golpea su continuidad en el Anderlecht, donde era uno de los refuerzos importantes para esta temporada, sino que también compromete su proceso rumbo al Mundial 2026, torneo en el que el atacante buscaba consolidar su candidatura para integrar la lista final del combinado nacional.