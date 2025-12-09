FMF confirma a Rafa Márquez como DT del Tri tras el Mundial 2026
Durante la Asamblea de Dueños también se informó sobre el regreso del Atlante a la Liga MX y los avances para poner fin a la multipropiedad, con la posible venta de León
La planeación de la Selección Mexicana de cara al periodo posterior al Mundial de 2026 ya tiene una ruta definida. Este martes, Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), confirmó que Rafael Márquez será el director técnico del Tricolor una vez que concluya la próxima Copa del Mundo, dando continuidad al proyecto que actualmente encabeza Javier Aguirre.
El directivo despejó cualquier especulación durante una conferencia de prensa realizada tras la Asamblea de Dueños en el Centro de Alto Rendimiento. Ahí explicó que la designación de Rafa Márquez no es una decisión improvisada, sino parte de un acuerdo contractual firmado desde el inicio del actual proceso. Según detalló, el exjugador asumirá el cargo principal al terminar su etapa como asistente técnico.
Sisniega añadió que el trabajo del próximo seleccionador ya comenzó desde hace meses. Señaló que ha sostenido reuniones con Duilio Davino, director deportivo del Tricolor, para definir la integración de su cuerpo técnico y la metodología que se aplicará en las primeras convocatorias. Además, destacó que Márquez ha dado seguimiento a jugadores de distintas categorías, con la intención de ampliar el universo de opciones rumbo al siguiente ciclo mundialista. Para la FMF, se trata de un plan que sigue su curso conforme a lo establecido.
ATLANTE SE ENCAMINA AL REGRESO A LIGA MX
En el mismo encuentro con los medios, la estructura del futbol mexicano también dio pasos relevantes en el ámbito administrativo. Mikel Arriola, comisionado de la FMF, confirmó que Atlante inició el proceso formal para adquirir la franquicia de Mazatlán FC, operación que permitiría el regreso de los Potros de Hierro a la Liga MX para el Apertura 2026.
Arriola explicó que el acuerdo de enajenación del certificado de afiliación fue notificado a la Asamblea de Dueños y no encontró oposición. La transacción, pactada entre la empresa TV Azteca y Emilio Escalante, dueño del Atlante, deberá cumplir con los trámites reglamentarios antes del verano de 2026. De concretarse, el club azulgrana volverá a Primera División tras 12 años, mientras que Mazatlán FC, que llegó a la Liga MX en 2020, cerrará una etapa marcada por la falta de clasificaciones a Liguilla.
MULTIPROPIEDAD Y LA POSIBLE VENTA DE LEÓN
Otro de los temas centrales de la Asamblea fue el avance en la erradicación de la multipropiedad. En ese contexto, se presentó una propuesta relacionada con la venta de León, club perteneciente a Grupo Pachuca. De acuerdo con información expuesta ante los dueños, el propietario Jesús Martínez Patiño analiza vender el control mayoritario del equipo, aunque existe debate sobre su posible permanencia como socio minoritario.
Un grupo de directivos, encabezado por Emilio Azcárraga, busca establecer un “candado” que impida que personas vinculadas a Grupo Pachuca continúen en la administración del club una vez realizada la venta. La intención es evitar que la operación sea solo formal y garantizar una separación real. La propuesta de compra rondaría los 200 millones de dólares e incluiría la franquicia, la plantilla y activos como el estadio y el complejo de entrenamiento.
Así, mientras el Tri define su futuro en el banquillo, el futbol mexicano avanza en ajustes clave dentro y fuera de la cancha, con decisiones que marcarán el rumbo rumbo a 2026 y más allá