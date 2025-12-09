FMF confirma a Rafa Márquez como DT del Tri tras el Mundial 2026

La planeación de la Selección Mexicana de cara al periodo posterior al Mundial de 2026 ya tiene una ruta definida. Este martes, Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), confirmó que Rafael Márquez será el director técnico del Tricolor una vez que concluya la próxima Copa del Mundo, dando continuidad al proyecto que actualmente encabeza Javier Aguirre.

El directivo despejó cualquier especulación durante una conferencia de prensa realizada tras la Asamblea de Dueños en el Centro de Alto Rendimiento. Ahí explicó que la designación de Rafa Márquez no es una decisión improvisada, sino parte de un acuerdo contractual firmado desde el inicio del actual proceso. Según detalló, el exjugador asumirá el cargo principal al terminar su etapa como asistente técnico.

Sisniega añadió que el trabajo del próximo seleccionador ya comenzó desde hace meses. Señaló que ha sostenido reuniones con Duilio Davino, director deportivo del Tricolor, para definir la integración de su cuerpo técnico y la metodología que se aplicará en las primeras convocatorias. Además, destacó que Márquez ha dado seguimiento a jugadores de distintas categorías, con la intención de ampliar el universo de opciones rumbo al siguiente ciclo mundialista. Para la FMF, se trata de un plan que sigue su curso conforme a lo establecido.