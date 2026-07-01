Sebastián Beccacece encabeza lista de siete DTs fuera del Mundial 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/
    Sebastián Beccacece encabeza lista de siete DTs fuera del Mundial 2026
    Sebastián Beccacece dejó de ser técnico de Ecuador tras caer ante México en el Mundial 2026. FOTO: EFE

El entrenador argentino forma parte de la baraja de técnicos que dejaron su cargo durante la actual Copa del Mundo, tras la eliminación de Ecuador a manos de México

La guillotina de los técnicos ya se activó en el Mundial 2026. Sebastián Beccacece encabeza la lista más reciente de entrenadores que dejaron su cargo durante la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá, luego de que Ecuador quedó eliminado ante el Tri en los dieciseisavos de final.

El argentino no fue despedido de manera directa, pero su ciclo terminó con la derrota 2-0 en el Estadio Ciudad de México. Beccacece explicó que su contrato finalizaba cuando concluyera la participación de La Tri y asumió la responsabilidad por no alcanzar el objetivo de firmar el mejor Mundial en la historia ecuatoriana.

Su salida se suma a una ola de renuncias, ceses y cierres de proyecto que han marcado el torneo incluso antes de llegar a los Octavos de Final.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/mexico-vs-inglaterra-con-doblete-de-harry-kane-los-tres-leones-vencen-a-congo-y-se-mediran-al-tri-en-octavos-de-final-BK21819679

Ronald Koeman también dejó a Países Bajos tras la eliminación en penales contra Marruecos, mientras que Marcelo Bielsa cerró su etapa con Uruguay después de no superar la Fase de Grupos.

La lista continúa con Miroslav Koubek, quien renunció a República Checa tras terminar en el fondo del Grupo A, sector que compartió con México, Corea del Sur y Sudáfrica.

En ese mismo grupo, Hong Myung-bo también dejó Corea del Sur después de quedar fuera como uno de los mejores terceros, en medio de fuertes críticas públicas.

Escocia tampoco escapó del efecto dominó: Steve Clarke presentó su dimisión tras siete años al frente de la selección, luego de no meter a la Tartan Army en la ronda de eliminación directa.

El caso más drástico fue el de Sabri Lamouchi, destituido por Túnez en pleno Mundial tras la goleada 5-1 sufrida ante Suecia en Monterrey.

Hasta ahora, los técnicos que dejaron su cargo durante el Mundial 2026 son Beccacece, Koeman, Bielsa, Koubek, Hong Myung-bo, Clarke y Lamouchi.

Siete nombres que explican la presión del nuevo formato de 48 selecciones: más boletos, más expectativas y menos margen para justificar un fracaso en la vitrina más grande del futbol. La lista podría crecer conforme avancen las eliminatorias y caigan más favoritos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
Copa Mundial de la FIFA

Personajes


Marcelo Bielsa

Organizaciones


FIFA

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Ahora es cuando

Ahora es cuando
true

Más allá del pase de México a Octavos en el Mundial 2026...
Autoridades de Guanajuato mantienen abiertas todas las líneas de investigación por el asesinato de Martha Patricia Negrete, aunque la principal hipótesis apunta a un motivo personal.

Caso de Martha Patricia Negrete: Fiscalía de Guanajuato apunta a móvil personal, no a labor de búsqueda
Sheinbaum señaló que la UIF colabora en la referente a la red de contrabando de combustible sancionada por EU.

Pide Sheinbaum pruebas a EU... ahora sobre presuntos nexos CJNG-elecciones
El calendario oficial de la Pensión del Bienestar julio-agosto 2026 no fue anunciado este miércoles. La Secretaría de Bienestar aseguró que los recursos están garantizados y que se trata de un ajuste operativo.

Pensión del Bienestar... ¿Por qué no hubo calendario oficial para el pago de los 6 mil 400 pesos en julio?
Harry Kane anotó su quinto gol en el Mundial para poner a Inglaterra en la siguiente fase del Mundial 2026.

¡México vs Inglaterra! Con doblete de Harry Kane, Los Tres Leones vencen a Congo y se medirán al Tri en Octavos de Final
El Infonavit informó una alianza con las tiendas de conveniencia OXXO para habilitar un nuevo servicio que permite a derechohabientes pagar su crédito hipotecarios en los establecimientos de todo país.

¡Ya puedes pagar tu crédito Infonavit en el OXXO!: Paso a paso y requisitos
El delantero mexicano Julián Quiñones recibió el premio al MVP tras la victoria de México ante Ecuador, pero la entrega del trofeo por parte de Belinda desató comentarios y bromas entre aficionados.

¡Corre Julián Quiñones, correeeee!... aficionados quieren a Belinda lejos del goleador mexicano tras entregarle trofeo