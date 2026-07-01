Sebastián Beccacece encabeza lista de siete DTs fuera del Mundial 2026
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El entrenador argentino forma parte de la baraja de técnicos que dejaron su cargo durante la actual Copa del Mundo, tras la eliminación de Ecuador a manos de México
La guillotina de los técnicos ya se activó en el Mundial 2026. Sebastián Beccacece encabeza la lista más reciente de entrenadores que dejaron su cargo durante la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá, luego de que Ecuador quedó eliminado ante el Tri en los dieciseisavos de final.
El argentino no fue despedido de manera directa, pero su ciclo terminó con la derrota 2-0 en el Estadio Ciudad de México. Beccacece explicó que su contrato finalizaba cuando concluyera la participación de La Tri y asumió la responsabilidad por no alcanzar el objetivo de firmar el mejor Mundial en la historia ecuatoriana.
Su salida se suma a una ola de renuncias, ceses y cierres de proyecto que han marcado el torneo incluso antes de llegar a los Octavos de Final.
Ronald Koeman también dejó a Países Bajos tras la eliminación en penales contra Marruecos, mientras que Marcelo Bielsa cerró su etapa con Uruguay después de no superar la Fase de Grupos.
La lista continúa con Miroslav Koubek, quien renunció a República Checa tras terminar en el fondo del Grupo A, sector que compartió con México, Corea del Sur y Sudáfrica.
En ese mismo grupo, Hong Myung-bo también dejó Corea del Sur después de quedar fuera como uno de los mejores terceros, en medio de fuertes críticas públicas.
Escocia tampoco escapó del efecto dominó: Steve Clarke presentó su dimisión tras siete años al frente de la selección, luego de no meter a la Tartan Army en la ronda de eliminación directa.
El caso más drástico fue el de Sabri Lamouchi, destituido por Túnez en pleno Mundial tras la goleada 5-1 sufrida ante Suecia en Monterrey.
Hasta ahora, los técnicos que dejaron su cargo durante el Mundial 2026 son Beccacece, Koeman, Bielsa, Koubek, Hong Myung-bo, Clarke y Lamouchi.
Siete nombres que explican la presión del nuevo formato de 48 selecciones: más boletos, más expectativas y menos margen para justificar un fracaso en la vitrina más grande del futbol. La lista podría crecer conforme avancen las eliminatorias y caigan más favoritos.