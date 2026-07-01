Sebastián Beccacece encabeza lista de siete DTs fuera del Mundial 2026

La guillotina de los técnicos ya se activó en el Mundial 2026. Sebastián Beccacece encabeza la lista más reciente de entrenadores que dejaron su cargo durante la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá, luego de que Ecuador quedó eliminado ante el Tri en los dieciseisavos de final.

El argentino no fue despedido de manera directa, pero su ciclo terminó con la derrota 2-0 en el Estadio Ciudad de México. Beccacece explicó que su contrato finalizaba cuando concluyera la participación de La Tri y asumió la responsabilidad por no alcanzar el objetivo de firmar el mejor Mundial en la historia ecuatoriana.

Su salida se suma a una ola de renuncias, ceses y cierres de proyecto que han marcado el torneo incluso antes de llegar a los Octavos de Final.