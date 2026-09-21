Selección Mexicana volverá a Monterrey después de ocho años para jugar la Nations League

La Selección Mexicana volverá a disputar un partido en Monterrey después de ocho años. El Tricolor tiene programada su presentación para el próximo 17 de noviembre en el estadio de Rayados, donde disputará el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Nations League. El compromiso será uno de los primeros exámenes oficiales para Rafael Márquez al frente del combinado nacional. Antes de llegar a esa instancia, México tendrá cuatro partidos amistosos durante las fechas FIFA de septiembre y octubre, encuentros que servirán al cuerpo técnico para probar jugadores y definir la base del equipo.

La serie de cuartos de final se jugará a dos partidos y representará el inicio de la participación de México en una nueva edición de la Nations League. El conjunto nacional llegará como campeón defensor, luego del título conseguido durante la gestión de Javier Aguirre. Para Márquez, el duelo en Monterrey tendrá un significado particular dentro de su proceso, pues será parte de su primera competencia oficial como responsable del Tricolor. Los amistosos previos servirán como preparación antes de afrontar una eliminatoria en la que cada resultado tendrá incidencia directa en el camino hacia las semifinales.

El regreso de México a Monterrey también pondrá fin a una espera de ocho años. La última presentación del conjunto nacional en la ciudad ocurrió el 11 de octubre de 2018, cuando enfrentó a Costa Rica en el Estadio Universitario. Aquella noche, el equipo mexicano se impuso 3-2 ante los costarricenses. Desde entonces, la Selección no había vuelto a disputar un encuentro en territorio regio. La ciudad, sin embargo, mantuvo presencia en el calendario futbolístico internacional. Monterrey fue una de las sedes mexicanas de la Copa del Mundo de 2026, aunque el Tricolor no tuvo partidos en esta plaza durante el torneo. Ahora, el escenario será la casa de Rayados y el duelo tendrá un valor distinto al de aquella última visita. México llegará con la obligación deportiva de buscar su clasificación a las semifinales y continuar con la defensa del campeonato de la Concacaf.

El partido del 17 de noviembre cerrará la serie de cuartos de final y definirá a uno de los equipos que avanzarán a la siguiente ronda. Para el nuevo proyecto encabezado por Márquez, será una de las primeras ocasiones en las que el trabajo realizado durante los meses previos deberá trasladarse a una competencia oficial. Ocho años después de aquella victoria frente a Costa Rica, el Tricolor regresará a Monterrey para disputar un encuentro que combinará el reencuentro con una plaza conocida y el comienzo de una nueva etapa competitiva.