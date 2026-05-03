Serie A: Sin respuesta de Giménez, Milan tropieza en su visita al Sassuolo

El AC Milan tropezó en su visita al Sassuolo al caer 2-0, en un partido que complica sus aspiraciones de asegurar su lugar en la próxima edición de la Liga de Campeones. El delantero mexicano Santiago Giménez ingresó en la segunda mitad y disputó los últimos 30 minutos, pero no logró cambiar el rumbo del encuentro. El equipo local tomó ventaja desde los primeros minutos. Apenas al 4’, Domenico Berardi abrió el marcador con un disparo cruzado dentro del área, en una jugada que reflejó la falta de reacción defensiva del conjunto visitante. El gol temprano condicionó el desarrollo del partido, que se inclinó hacia un Sassuolo más cómodo con el balón.

La situación se complicó aún más para el Milan al minuto 24, cuando el defensor Fikayo Tomori fue expulsado tras recibir su segunda tarjeta amarilla. Con un jugador menos durante la mayor parte del encuentro, el conjunto rossonero tuvo dificultades para reorganizarse, especialmente en la zona media.

En la segunda parte, el Sassuolo amplió la ventaja al 47’, en una acción que terminó por encaminar el resultado. A partir de ese momento, el equipo local manejó el ritmo del juego, con posesiones largas y sin conceder espacios claros a su rival. El técnico Massimiliano Allegri intentó ajustar con modificaciones, incluyendo el ingreso de Giménez, pero el Milan generó pocas oportunidades claras frente al arco rival. La ausencia de Luka Modrić, fuera por lesión tras una fractura facial, se notó en la construcción del juego y en la capacidad para controlar el mediocampo. Con este resultado, el Milan se mantiene en la parte alta de la tabla, pero sin asegurar matemáticamente su clasificación a competiciones europeas. Equipos como Juventus, AS Roma y Como 1907 continúan presionando en la recta final del torneo.

En la siguiente jornada, el Milan recibirá al Atalanta en San Siro, en un duelo directo por los puestos de clasificación. Por su parte, el Sassuolo visitará al Torino, en un encuentro entre equipos que ya no se juegan objetivos en el cierre de la temporada.

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