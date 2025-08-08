Stephano Carrillo y Mateo Chávez, los mexicanos a seguir en la Temporada 2025-26 de la Eredivisie
Todas las miradas se centran en lo que puedan aportar los jóvenes mexicanos, en una Liga donde Ajax y PSV volverán a ser candidatos al título
La Eredivisie 2025-26 comienza este 8 de agosto con una mezcla de expectativa y renovación. Tras una Temporada 2024-25 dominada por el PSV Eindhoven, el campeonato de Países Bajos se prepara para un nuevo curso lleno de competencia, talento joven y altas aspiraciones europeas.
Entre los protagonistas que buscarán dejar huella destacan dos futbolistas mexicanos que recién se integraron al futbol neerlandés: Stephano Carrillo, delantero del Feyenoord, y Mateo Chávez, lateral izquierdo del AZ Alkmaar.
Carrillo, de apenas 19 años, llegó al Feyenoord en febrero de este año y aunque su primera media temporada fue discreta —apenas tres apariciones sin goles—, el atacante procedente de Santos Laguna está decidido a pelear por un lugar en el 11 titular.
Enfrenta una competencia directa tras la llegada del portugués Gonçalo Borges, quien arribó este verano procedente del Porto para reforzar la ofensiva. Esta situación obligará a Carrillo a aprovechar cada minuto en cancha, ya sea en la liga local o en las competencias europeas.
Mateo Chávez, la joya rumbo al Mundial 2026
En tanto, Mateo Chávez vivirá su primera experiencia oficial en Europa luego de fichar por el AZ Alkmaar en julio. Con 21 años, el exjugador del América firmó por cuatro temporadas con el objetivo claro de consolidarse como lateral izquierdo titular.
Su estilo de juego ofensivo y su recorrido físico encajan con la dinámica del conjunto de Alkmaar, que tradicionalmente apuesta por un futbol de posesión y ataque constante.
Chávez tendrá también la oportunidad de mostrarse en la UEFA Conference League, ya que el AZ disputará la fase previa de este torneo continental.
Ambos jugadores llegan en momentos clave para sus respectivas carreras. Carrillo ha sido considerado uno de los prospectos más prometedores del futbol mexicano, destacando en selecciones menores y con una madurez poco común para su edad.
Chávez, por su parte, fue parte del proceso olímpico rumbo a París 2024 y ahora encara el reto de mantenerse en ritmo competitivo en una liga que suele ser trampolín hacia las grandes ligas de Europa.
Los tres grandes por el título: PSV, Ajax y Feyenoord
Más allá del interés que generan estos dos mexicanos, la Eredivisie también presenta una lucha feroz por el campeonato. PSV Eindhoven, vigente campeón, parte como favorito para revalidar el título.
Con un plantel sólido y una base que mezcla juventud y experiencia, el equipo dirigido por Peter Bosz buscará mantener su hegemonía tanto en la liga local como en la UEFA Champions League.
El Ajax, en tanto, vive un proceso de reestructuración. Tras una temporada decepcionante en la que incluso quedó fuera de puestos europeos por momentos, el histórico club de Ámsterdam ha renovado su plantilla con varios fichajes y promesas de su cantera.
Se espera que vuelva a competir en la parte alta de la tabla, con el objetivo mínimo de regresar a competencias internacionales.
Por su parte, el Feyenoord, donde milita Carrillo, tiene el compromiso de mejorar su rendimiento respecto a la campaña anterior, en la que se quedó corto en la carrera por el título.
Con una ofensiva reforzada, el club de Róterdam será uno de los principales animadores del torneo. Además, tiene la responsabilidad de representar dignamente a Países Bajos en competiciones UEFA, lo que podría darle al delantero mexicano más vitrina si logra destacar.
El AZ Alkmaar, equipo de Chávez, buscará continuar su evolución como uno de los clubes formadores más importantes del país.
El sexto lugar en la liga pasada y su papel en la Copa de Países Bajos reflejan su competitividad. El reto será consolidarse entre los cuatro primeros y hacer un papel digno en la Conference League, donde Chávez podría encontrar minutos valiosos desde el inicio.
Lo que se espera de la Eredivisie
La Temporada 2025-26 de la Eredivisie se perfila como una campaña con muchas historias por seguir: la consolidación de nuevas promesas, el regreso de los grandes a su mejor nivel y la participación creciente de futbolistas latinoamericanos.
Para el futbol mexicano, será una oportunidad de observar el desarrollo de dos jóvenes talentos que ya comienzan a abrirse camino en el Viejo Continente.
Lo que logren Carrillo y Chávez en esta campaña podría marcar un antes y un después en sus respectivas trayectorias.
La afición mexicana, atenta al desempeño de sus embajadores en Europa, tendrá motivos para seguir de cerca el futbol neerlandés desde la jornada uno.
Entre la presión de rendir, la necesidad de adaptación y las altas expectativas, Stephano Carrillo y Mateo Chávez tienen por delante una temporada de grandes oportunidades y desafíos.