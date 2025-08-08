Stephano Carrillo y Mateo Chávez, los mexicanos a seguir en la Temporada 2025-26 de la Eredivisie

La Eredivisie 2025-26 comienza este 8 de agosto con una mezcla de expectativa y renovación. Tras una Temporada 2024-25 dominada por el PSV Eindhoven, el campeonato de Países Bajos se prepara para un nuevo curso lleno de competencia, talento joven y altas aspiraciones europeas. Entre los protagonistas que buscarán dejar huella destacan dos futbolistas mexicanos que recién se integraron al futbol neerlandés: Stephano Carrillo, delantero del Feyenoord, y Mateo Chávez, lateral izquierdo del AZ Alkmaar. Carrillo, de apenas 19 años, llegó al Feyenoord en febrero de este año y aunque su primera media temporada fue discreta —apenas tres apariciones sin goles—, el atacante procedente de Santos Laguna está decidido a pelear por un lugar en el 11 titular. TE PUEDE INTERESAR: NFL Pretemporada 2025: fechas, formato y lo que debes saber de los 32 equipos antes de la nueva campaña

Enfrenta una competencia directa tras la llegada del portugués Gonçalo Borges, quien arribó este verano procedente del Porto para reforzar la ofensiva. Esta situación obligará a Carrillo a aprovechar cada minuto en cancha, ya sea en la liga local o en las competencias europeas. Mateo Chávez, la joya rumbo al Mundial 2026 En tanto, Mateo Chávez vivirá su primera experiencia oficial en Europa luego de fichar por el AZ Alkmaar en julio. Con 21 años, el exjugador del América firmó por cuatro temporadas con el objetivo claro de consolidarse como lateral izquierdo titular. Su estilo de juego ofensivo y su recorrido físico encajan con la dinámica del conjunto de Alkmaar, que tradicionalmente apuesta por un futbol de posesión y ataque constante. Chávez tendrá también la oportunidad de mostrarse en la UEFA Conference League, ya que el AZ disputará la fase previa de este torneo continental. Ambos jugadores llegan en momentos clave para sus respectivas carreras. Carrillo ha sido considerado uno de los prospectos más prometedores del futbol mexicano, destacando en selecciones menores y con una madurez poco común para su edad. Chávez, por su parte, fue parte del proceso olímpico rumbo a París 2024 y ahora encara el reto de mantenerse en ritmo competitivo en una liga que suele ser trampolín hacia las grandes ligas de Europa.

Los tres grandes por el título: PSV, Ajax y Feyenoord Más allá del interés que generan estos dos mexicanos, la Eredivisie también presenta una lucha feroz por el campeonato. PSV Eindhoven, vigente campeón, parte como favorito para revalidar el título. Con un plantel sólido y una base que mezcla juventud y experiencia, el equipo dirigido por Peter Bosz buscará mantener su hegemonía tanto en la liga local como en la UEFA Champions League. El Ajax, en tanto, vive un proceso de reestructuración. Tras una temporada decepcionante en la que incluso quedó fuera de puestos europeos por momentos, el histórico club de Ámsterdam ha renovado su plantilla con varios fichajes y promesas de su cantera. Se espera que vuelva a competir en la parte alta de la tabla, con el objetivo mínimo de regresar a competencias internacionales.