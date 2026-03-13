Mientras Aguirre sopesa si convoca a Memo Ochoa, Carlos Hermosillo opina que eso sería una aberración

La lesión de Luis Ángel Malagón, sufrida durante la ida de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup, encendió el debate sobre quién ocupará su lugar en la lista de la Selección de fútbol de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El guardameta azulcrema era uno de los nombres habituales en las convocatorias del Tricolor bajo el mando de Javier Aguirre, por lo que su baja obligará al cuerpo técnico a reconsiderar las opciones disponibles para la portería nacional.

Después de confirmarse que Malagón no logrará recuperarse a tiempo para el Mundial, las especulaciones sobre su posible sustituto no han dejado de surgir dentro del entorno del futbol mexicano.

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De momento, uno de los arqueros que apunta a estar en la lista definitiva del “Vasco” es Andrés Gudiño, portero de Cruz Azul. Entre las alternativas que se mantienen en consideración aparece Carlos Acevedo, del Santos Laguna, quien ha sido tomado en cuenta por Aguirre en los compromisos más recientes del combinado nacional.

Asimismo, han vuelto a sonar con fuerza los nombres de Carlos Moreno, del Club Pachuca, y Andrés Sánchez, del Atlético San Luis. Sin embargo, quien ha generado mayor polémica es el veterano arquero Guillermo Ochoa, figura histórica del combinado nacional que no atraviesa por el mejor momento de su extensa trayectoria profesional.

EL QUE NO DEBERÍA SER CONVOCADO, DICE HERMOSILLO

Actualmente, “Paco Memo” milita en el futbol europeo y figura entre los porteros más goleados de la liga chipriota, además de que no ha sido considerado por Javier Aguirre en las convocatorias más recientes de la selección mexicana.

Ante ese panorama, el histórico delantero Carlos Hermosillo considera que sería un error que Ochoa fuera el titular de México en la próxima Copa del Mundo.

“Hay edades para todo. Ochoa hizo una carrera extraordinaria. ¿Que lo lleven? Yo también digo que lo lleven, pero que juegue se me hace una aberración total. Me parece una aberración que estemos hablando de un arquero que tiene 40 años”, declaró el exdelantero, cuestionando la posibilidad de verlo nuevamente bajo los tres palos del Tri.

El llamado “Grandote de Cerro Azul” también señaló que el momento deportivo que atraviesa el guardameta no respalda su candidatura para disputar el Mundial, al considerar que los reflectores continúan puestos sobre él pese a su rendimiento actual.