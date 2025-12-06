Tigres avanza a la Final del Apertura 2025 tras dramático empate ante Cruz Azul
Tigres empató 1-1 con Cruz Azul y avanzó a la Final del Apertura 2025 gracias a su segundo lugar en la tabla; ahora buscará el título ante Toluca
Tigres resistió hasta el último segundo en el Estadio Universitario y, pese a empatar 1-1 en el partido de Vuelta y 2-2 en el marcador global, aseguró su boleto a la Final del Apertura 2025 gracias a su mejor posición en la fase regular (terminó como sublíder del torneo).
El equipo de la UANL ahora disputará el título de la Liga MX frente a los Diablos Rojos de Toluca, que eliminaron horas antes al Monterrey.
Brunetta adelantó y Tigres controló el primer tiempo
El duelo comenzó con gran intensidad. Tigres golpeó primero al minuto 27: Juan Brunetta firmó el 1-0 con un derechazo cruzado tras una asistencia de André-Pierre Gignac, culminando una jugada que nació de la presión alta universitaria.
Antes de ello, Cruz Azul había probado a Nahuel Guzmán con remates de Jeremy Márquez, Gabriel Fernández y Omar Campos, pero sin la puntería necesaria.
El cierre del primer tiempo mantuvo la tendencia: Tigres generaba peligro por las bandas y con tiros de media distancia, mientras que La Máquina dependía de centros al área para inquietar. Al descanso, el 1-0 obligaba a Cruz Azul a marcar dos goles.
Un segundo tiempo dramático: penal fallado, lesiones y tensión total
La segunda parte se transformó en un ejercicio de resistencia para Tigres. Cruz Azul metió cambios ofensivos temprano y provocó un penal al minuto 68, luego de una falta de Rômulo sobre Gabriel Fernández. Sin embargo, el “Toro” desaprovechó la oportunidad: su remate cruzado fue detenido por Guzmán.
El momento elevó la tensión y abrió paso a un cierre cardiaco. Tigres intentó matar el partido en un contragolpe donde Ángel Correa estuvo cerca del segundo, pero su remate se fue desviado.
Ya en tiempo añadido, Cruz Azul encontró el gol que tanto buscó: Juan Purata marcó en propia puerta al 90’+5, poniendo el 1-1 y dejando el global 2-2.
La Máquina necesitaba un gol más para eliminar a los felinos, pero el tiempo no alcanzó.
Entre lesiones, interrupciones y un intento desesperado del equipo celeste por conseguir el tanto de la hazaña, el partido terminó 1-1. Tigres celebró su pase a la Final amparado en la regla de mejor posición, luego de haber acabado en el segundo lugar de la tabla.
Tigres va por el título ante Toluca
Con el boleto en mano, Tigres tendrá ahora la misión de buscar una nueva corona en la Liga MX frente al Toluca, que llega motivado tras eliminar a Monterrey en un vibrante duelo.
La Final enfrentará a dos de los equipos más sólidos del semestre, ambos con planteles profundos y estilos ofensivos.
Todo está listo para un cierre espectacular del Apertura 2025, y Tigres, pese al sufrimiento, mantiene viva su aspiración de levantar un nuevo campeonato ante su afición.