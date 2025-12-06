Tigres avanza a la Final del Apertura 2025 tras dramático empate ante Cruz Azul

Tigres resistió hasta el último segundo en el Estadio Universitario y, pese a empatar 1-1 en el partido de Vuelta y 2-2 en el marcador global, aseguró su boleto a la Final del Apertura 2025 gracias a su mejor posición en la fase regular (terminó como sublíder del torneo).

El equipo de la UANL ahora disputará el título de la Liga MX frente a los Diablos Rojos de Toluca, que eliminaron horas antes al Monterrey.

Brunetta adelantó y Tigres controló el primer tiempo

El duelo comenzó con gran intensidad. Tigres golpeó primero al minuto 27: Juan Brunetta firmó el 1-0 con un derechazo cruzado tras una asistencia de André-Pierre Gignac, culminando una jugada que nació de la presión alta universitaria.

Antes de ello, Cruz Azul había probado a Nahuel Guzmán con remates de Jeremy Márquez, Gabriel Fernández y Omar Campos, pero sin la puntería necesaria.

El cierre del primer tiempo mantuvo la tendencia: Tigres generaba peligro por las bandas y con tiros de media distancia, mientras que La Máquina dependía de centros al área para inquietar. Al descanso, el 1-0 obligaba a Cruz Azul a marcar dos goles.

Un segundo tiempo dramático: penal fallado, lesiones y tensión total

La segunda parte se transformó en un ejercicio de resistencia para Tigres. Cruz Azul metió cambios ofensivos temprano y provocó un penal al minuto 68, luego de una falta de Rômulo sobre Gabriel Fernández. Sin embargo, el “Toro” desaprovechó la oportunidad: su remate cruzado fue detenido por Guzmán.