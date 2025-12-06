Toluca elimina a Monterrey en un 3-2 de alarido y avanza a la Final del Apertura 2025

Fútbol
/ 6 diciembre 2025
    Toluca elimina a Monterrey en un 3-2 de alarido y avanza a la Final del Apertura 2025
    Federico Pereira abrió el camino de la remontada con un remate certero que encendió al Nemesio Díez. FOTO: MEXSPORT

Los Diablos Rojos firmaron una remontada intensa en el Nemesio Díez y, gracias a su mejor ubicación en la fase regular, regresan a una final de Liga MX con la misión de pelear por el bicampeonato

Toluca confirmó su extraordinario semestre al eliminar al Monterrey en una Semifinal llena de tensión, goles y dramatismo.

Los Diablos Rojos vencieron 3-2 en la Vuelta, igualaron 3-3 el global y sellaron su boleto a la Final del Apertura 2025 gracias a su mejor posición en la tabla, criterio que volvió a ser determinante en esta liguilla.

El Nemesio Díez vivió una noche vibrante desde el arranque.

Toluca necesitaba ganar para mantenerse con vida y respondió con autoridad: Federico Pereira abrió el marcador al minuto 19 y, antes del descanso, Paulinho amplió la ventaja al 43’, poniendo a Rayados contra las cuerdas.

La intensidad escarlata siguió en la segunda parte y Helinho marcó el 3-0 desde el punto penal al 51’, desatando la euforia en las tribunas.

Monterrey reaccionó tarde pero con orgullo. Sergio Ramos descontó al 58’ también por la vía penal, y Roberto de la Rosa puso el 3-2 al 75’, instalando el suspenso en los minutos finales.

Sin embargo, el tiempo se agotó y Rayados no pudo evitar que la serie se definiera por la tabla general, donde Toluca llegó mejor posicionado.

Con este resultado, Toluca se convierte en el primer finalista del torneo y confirma su candidatura absoluta al título.

El equipo del “Turco” Mohamed, campeón vigente, vuelve a instalarse en la pelea por el trofeo y mantiene vivo el objetivo del bicampeonato, algo que el club no consigue desde su época dorada.

El triunfo también refuerza el gran momento de figuras como Helinho, Paulinho y Pereira, quienes han sido clave en una campaña que combina solidez, ataque consistente y una identidad bien definida.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

