Toluca elimina a Monterrey en un 3-2 de alarido y avanza a la Final del Apertura 2025
Los Diablos Rojos firmaron una remontada intensa en el Nemesio Díez y, gracias a su mejor ubicación en la fase regular, regresan a una final de Liga MX con la misión de pelear por el bicampeonato
Toluca confirmó su extraordinario semestre al eliminar al Monterrey en una Semifinal llena de tensión, goles y dramatismo.
Los Diablos Rojos vencieron 3-2 en la Vuelta, igualaron 3-3 el global y sellaron su boleto a la Final del Apertura 2025 gracias a su mejor posición en la tabla, criterio que volvió a ser determinante en esta liguilla.
El Nemesio Díez vivió una noche vibrante desde el arranque.
Toluca necesitaba ganar para mantenerse con vida y respondió con autoridad: Federico Pereira abrió el marcador al minuto 19 y, antes del descanso, Paulinho amplió la ventaja al 43’, poniendo a Rayados contra las cuerdas.
La intensidad escarlata siguió en la segunda parte y Helinho marcó el 3-0 desde el punto penal al 51’, desatando la euforia en las tribunas.
Monterrey reaccionó tarde pero con orgullo. Sergio Ramos descontó al 58’ también por la vía penal, y Roberto de la Rosa puso el 3-2 al 75’, instalando el suspenso en los minutos finales.
Sin embargo, el tiempo se agotó y Rayados no pudo evitar que la serie se definiera por la tabla general, donde Toluca llegó mejor posicionado.
Con este resultado, Toluca se convierte en el primer finalista del torneo y confirma su candidatura absoluta al título.
El equipo del “Turco” Mohamed, campeón vigente, vuelve a instalarse en la pelea por el trofeo y mantiene vivo el objetivo del bicampeonato, algo que el club no consigue desde su época dorada.
El triunfo también refuerza el gran momento de figuras como Helinho, Paulinho y Pereira, quienes han sido clave en una campaña que combina solidez, ataque consistente y una identidad bien definida.