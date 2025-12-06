Toluca elimina a Monterrey en un 3-2 de alarido y avanza a la Final del Apertura 2025

Toluca confirmó su extraordinario semestre al eliminar al Monterrey en una Semifinal llena de tensión, goles y dramatismo. Los Diablos Rojos vencieron 3-2 en la Vuelta, igualaron 3-3 el global y sellaron su boleto a la Final del Apertura 2025 gracias a su mejor posición en la tabla, criterio que volvió a ser determinante en esta liguilla. El Nemesio Díez vivió una noche vibrante desde el arranque. TE PUEDE INTERESAR: Mundial 2026: así se jugarán los partidos en Monterrey y Guadalajara, incluido el México vs Corea del Sur

Toluca necesitaba ganar para mantenerse con vida y respondió con autoridad: Federico Pereira abrió el marcador al minuto 19 y, antes del descanso, Paulinho amplió la ventaja al 43’, poniendo a Rayados contra las cuerdas. La intensidad escarlata siguió en la segunda parte y Helinho marcó el 3-0 desde el punto penal al 51’, desatando la euforia en las tribunas. Monterrey reaccionó tarde pero con orgullo. Sergio Ramos descontó al 58’ también por la vía penal, y Roberto de la Rosa puso el 3-2 al 75’, instalando el suspenso en los minutos finales.

Sin embargo, el tiempo se agotó y Rayados no pudo evitar que la serie se definiera por la tabla general, donde Toluca llegó mejor posicionado. Con este resultado, Toluca se convierte en el primer finalista del torneo y confirma su candidatura absoluta al título. El equipo del “Turco” Mohamed, campeón vigente, vuelve a instalarse en la pelea por el trofeo y mantiene vivo el objetivo del bicampeonato, algo que el club no consigue desde su época dorada.