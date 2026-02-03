Toluca lidera el ranking de clubes de la Concacaf en febrero de 2026

Toluca, uno de los clubes más emblemáticos del fútbol mexicano, lidera el ranking de clubes de la Concacaf correspondiente a febrero de 2026, de acuerdo con la actualización oficial de la confederación regional publicada antes del inicio de la Concacaf Champions Cup.

La clasificación coloca a los Diablos Rojos del Toluca en la primera posición de toda la zona, producto de un 2025 sobresaliente en el que consolidaron su rendimiento tanto en torneos nacionales como en competencias regionales.

Ello les permitió acumular la mayor cantidad de puntos en el Índice de Clubes de la Concacaf.

La actualización del ranking de febrero confirma el dominio de los equipos mexicanos dentro de la confederación.

Toluca encabeza el listado, seguido de cerca por Cruz Azul, que ocupa el segundo lugar del ranking, mientras que Inter Miami CF, el club de la MLS con Lionel Messi en su plantilla, se posiciona en el tercer puesto como el mejor representante estadounidense en la lista.

Esta clasificación llega justo antes del comienzo de la “Concachampions”, torneo que reunirá a los mejores equipos de la región para disputar el título continental, y donde las posiciones en el ranking sirven como base para la siembra de los clubes y las fases de acceso dentro de la competición.