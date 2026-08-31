Helinho está a un paso de dejar a los Diablos Rojos del Toluca para buscar su ‘sueño ruso’

De acuerdo con los reportes más recientes, el conjunto ruso habría llegado a un principio de acuerdo con el club mexiquense para hacerse con los servicios del atacante brasileño. La operación contempla 10 millones de dólares fijos , además de 2 millones en bonos , por lo que el traspaso podría alcanzar un valor total de 12 millones de dólares .

Los Diablos Rojos del Toluca podrían sufrir una baja sensible en pleno arranque del Apertura 2026 , luego de que trascendiera que Helinho está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del CSKA de Moscú .

Sin embargo, todavía quedan algunos detalles por resolver, principalmente relacionados con la forma de pago, antes de que la transferencia pueda hacerse oficial.

HELICHO SE DESPIDE DEL TOLUCA CON GOL

La posible salida del brasileño adquiere todavía mayor relevancia debido a que Helinho disputó el domingo el partido ante FC Juárez, en el que tuvo una actuación destacada.

El atacante fue precisamente quien abrió el marcador al minuto 10, en la contundente victoria 4-0 del Toluca. Su anotación podría terminar siendo una de sus últimas con la camiseta escarlata, justo en un momento en el que el equipo mantiene una intensa actividad.

El conjunto dirigido por Antonio Mohamed también se encuentra disputando la Leagues Cup, donde ya alcanzó las semifinales, por lo que perder a uno de sus elementos importantes representaría un golpe considerable para la plantilla.

Helinho llegó al Toluca para el Apertura 2024, procedente del Red Bull Bragantino, y tuvo que atravesar un periodo de adaptación que estuvo acompañado por algunos problemas físicos.

Con el paso del tiempo, el brasileño logró consolidarse como una pieza importante dentro del proyecto de los Diablos Rojos y fue protagonista de una etapa especialmente exitosa para la institución.

Durante su estancia en el club, Helinho formó parte del bicampeonato de Liga MX, además de conquistar el Campeón de Campeones y la Concacaf Champions Cup.