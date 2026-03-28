Tragedia en el Estadio Banorte: Fallece aficionado previo al México vs Portugal
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La previa del amistoso entre México y Portugal en la Ciudad de México quedó marcada por una tragedia, luego de que un aficionado perdiera la vida al interior del Estadio Banorte antes del silbatazo inicial
La reapertura del Estadio Banorte para el partido amistoso entre México y Portugal quedó opacada por un hecho trágico, luego de que un aficionado falleciera previo al arranque del encuentro de la Selección Mexicana ante el conjunto luso, en un incidente ocurrido dentro del inmueble ubicado en Santa Úrsula.
De acuerdo con reportes difundidos este sábado, el incidente se presentó en la zona de palcos, donde la persona cayó y, pese a recibir atención en el lugar, perdió la vida.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México confirmó el fallecimiento y señaló que el hecho ocurrió antes del inicio del duelo, uno de los eventos más esperados en la antesala de la Copa del Mundo de 2026.
La víctima se encontraba en la parte alta del área de palcos e intentó bajar hacia otro nivel, lo que derivó en la caída fatal.
Según la SSC, el aficionado presuntamente estaba en estado de ebriedad, aunque ese punto forma parte de la versión oficial inicial y deberá quedar sujeto a las investigaciones correspondientes.
El fallecimiento ocurrió en el marco del regreso del histórico estadio capitalino, que volvió a abrir sus puertas este 28 de marzo de 2026 con el compromiso entre México y Portugal, programado como ensayo rumbo al Mundial.
El inmueble, conocido durante décadas como Estadio Azteca, reanudó actividades tras una etapa de remodelación y con capacidad renovada para recibir eventos internacionales de alto perfil.
Así, una jornada que estaba pensada para celebrar el regreso de uno de los escenarios más emblemáticos del futbol mundial terminó marcada por la tragedia.
Mientras las autoridades capitalinas deberán esclarecer a detalle lo sucedido, el caso ya se convirtió en el hecho más delicado de la reapertura del Estadio Banorte, en una noche que debía estar enfocada únicamente en el regreso de la Selección Mexicana a su casa de cara al Mundial 2026.