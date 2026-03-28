Tragedia en el Estadio Banorte: Fallece aficionado previo al México vs Portugal

La reapertura del Estadio Banorte para el partido amistoso entre México y Portugal quedó opacada por un hecho trágico, luego de que un aficionado falleciera previo al arranque del encuentro de la Selección Mexicana ante el conjunto luso, en un incidente ocurrido dentro del inmueble ubicado en Santa Úrsula.

De acuerdo con reportes difundidos este sábado, el incidente se presentó en la zona de palcos, donde la persona cayó y, pese a recibir atención en el lugar, perdió la vida.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México confirmó el fallecimiento y señaló que el hecho ocurrió antes del inicio del duelo, uno de los eventos más esperados en la antesala de la Copa del Mundo de 2026.