México Femenil revela lista para eliminatorias Concacaf 2027 con fuerte base de América y Tigres

La Selección Mexicana Femenil presentó la convocatoria oficial para arrancar las eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, que tendrá lugar en Brasil.

El estratega español Pedro López anunció una lista de 23 futbolistas que se concentrarán a partir del domingo 23 de noviembre en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento, con el objetivo de comenzar el ciclo mundialista con paso firme en la región.

El Tri Femenil iniciará actividades sin la presencia inmediata de las jugadoras que hoy disputan la Final del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, quienes se integrarán un día después de la definición del título para sumarse en plena forma competitiva.

SELLO AMERICANISTA Y FELINO PARA LAS ELIMINATORIAS

Uno de los puntos más destacados del listado es la fuerte presencia de futbolistas que militan en los dos clubes protagonistas del semestre.

América y Tigres, finalistas del Apertura 2026, aportan seis jugadoras cada uno, consolidándose como la base estructural del proyecto de Pedro López.

Por parte de América, fueron convocadas Itzel Velasco, Kimberly Rodríguez, Nicolette Hernández, Scarlett Camberos, Kiana Palacios y Montserrat Saldívar.

En el caso de Tigres UANL, integran la lista Greta Espinoza, Alexia Delgado, Aaliyah Farmer, Stephany Mayor, Diana Ordóñez y María Sánchez.