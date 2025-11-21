México Femenil revela lista para eliminatorias Concacaf 2027 con fuerte base de América y Tigres

/ 21 noviembre 2025
    México Femenil revela lista para eliminatorias Concacaf 2027 con fuerte base de América y Tigres
    México debutará el 29 de noviembre en San Vicente y las Granadinas en el arranque del camino mundialista. FOTO: ESPECIAL

Águilas y Amazonas aportan seis futbolistas cada uno tras llegar a la Final del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil

La Selección Mexicana Femenil presentó la convocatoria oficial para arrancar las eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, que tendrá lugar en Brasil.

El estratega español Pedro López anunció una lista de 23 futbolistas que se concentrarán a partir del domingo 23 de noviembre en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento, con el objetivo de comenzar el ciclo mundialista con paso firme en la región.

El Tri Femenil iniciará actividades sin la presencia inmediata de las jugadoras que hoy disputan la Final del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, quienes se integrarán un día después de la definición del título para sumarse en plena forma competitiva.

SELLO AMERICANISTA Y FELINO PARA LAS ELIMINATORIAS

Uno de los puntos más destacados del listado es la fuerte presencia de futbolistas que militan en los dos clubes protagonistas del semestre.

América y Tigres, finalistas del Apertura 2026, aportan seis jugadoras cada uno, consolidándose como la base estructural del proyecto de Pedro López.

Por parte de América, fueron convocadas Itzel Velasco, Kimberly Rodríguez, Nicolette Hernández, Scarlett Camberos, Kiana Palacios y Montserrat Saldívar.

En el caso de Tigres UANL, integran la lista Greta Espinoza, Alexia Delgado, Aaliyah Farmer, Stephany Mayor, Diana Ordóñez y María Sánchez.

Ambas instituciones han demostrado dominio en la competencia local y ese rendimiento se refleja directamente en el plano internacional.

Además, el llamado incluye a futbolistas que militan en clubes del extranjero, como Reyna Reyes (Portland Thorns) y Jacqueline Ovalle (Orlando Pride), buscando equilibrar experiencia internacional con el buen momento de la liga local.

ASÍ SERÁ LA ELIMINATORIA DEL TRI FEMENIL

México forma parte del Grupo A en la fase clasificatoria de la Concacaf y enfrentará a Puerto Rico, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y las Islas Vírgenes.

El debut será el 29 de noviembre en territorio caribeño, en un duelo clave para iniciar con triunfo un proceso que se espera exigente rumbo a Brasil 2027.

Pedro López apuesta por un plantel dinámico, con variantes ofensivas y solidez defensiva, una combinación que ha trabajado desde su llegada para reposicionar a México en la élite de la región.

