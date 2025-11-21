Vicente Sánchez sería el técnico del Atlante en su regreso a la Liga MX para el 2026

Fútbol
/ 21 noviembre 2025
    Vicente Sánchez sería el técnico del Atlante en su regreso a la Liga MX para el 2026
    La directiva del Atlante apunta a Vicente Sánchez para liderar su nueva etapa en el máximo circuito. FOTO: MEXSPORT

El uruguayo aparece como la principal opción para liderar el proyecto de los Potros de Hierro en su retorno a la Primera División, operación que se encuentra en negociaciones avanzadas

La posible vuelta del Atlante a la Liga MX toma forma y ya tiene nombre en la mesa para encabezar el plan deportivo.

Diversos reportes aseguran que Vicente Sánchez es la apuesta número uno de la directiva azulgrana para dirigir al equipo en el Apertura 2026, cuando el histórico club concretaría su regreso a la máxima categoría del futbol mexicano.

Luego de confirmar su intención de volver a la Liga MX mediante la compra de una franquicia, con Mazatlán como principal candidato, Atlante aceleró la planeación deportiva y abrió la vacante en el banquillo tras la salida de Miguel de Jesús Fuentes, quien quedó fuera tras la eliminación en Cuartos de Final de la Liga de Expansión MX.

En ese contexto, el nombre de Vicente Sánchez surgió como el favorito para asumir el mando técnico y encabezar el proceso de reconstrucción.

Los reportes señalan que las conversaciones entre el entrenador uruguayo y la directiva están avanzadas, y aunque todavía no existe anuncio oficial, el acuerdo estaría pendiente únicamente de la aprobación final de la asamblea de dueños de la Liga MX, requisito indispensable para cerrar el retorno del equipo.

Tras su reciente paso por Cruz Azul, donde registró un rendimiento de alto nivel y conquistó la Concacaf Champions Cup 2025, Vicente Sánchez aparece libre y con disposición de dirigir un nuevo proyecto en México.

Su estilo de juego ofensivo, presión alta y apuesta por talento joven encajan con la visión que busca Atlante para competir de inmediato en el máximo circuito.

Además, su conocimiento del futbol mexicano y su conexión con la afición desde su etapa como jugador hacen que su nombre tenga aceptación y respaldo dentro del entorno azulgrana.

Aunque la negociación se encuentra encaminada, la directiva del Atlante mantiene prudencia para no hacer público nada hasta que el regreso a la Primera División se haga oficial.

Se espera que la votación de dueños y la compra de franquicia se definan durante la primera semana de diciembre. En caso de aprobarse, Vicente Sánchez sería presentado días después como el entrenador del nuevo Atlante versión Liga MX.

La noticia ha generado ilusión entre la hinchada de los Potros, que ve en el retorno a la Liga MX la oportunidad de recobrar identidad y protagonismo. Si se concreta la llegada de Vicente Sánchez, el Apertura 2026 marcaría un nuevo capítulo cargado de expectativas deportivas y emocionales.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

