Vicente Sánchez sería el técnico del Atlante en su regreso a la Liga MX para el 2026

La posible vuelta del Atlante a la Liga MX toma forma y ya tiene nombre en la mesa para encabezar el plan deportivo.

Diversos reportes aseguran que Vicente Sánchez es la apuesta número uno de la directiva azulgrana para dirigir al equipo en el Apertura 2026, cuando el histórico club concretaría su regreso a la máxima categoría del futbol mexicano.

Luego de confirmar su intención de volver a la Liga MX mediante la compra de una franquicia, con Mazatlán como principal candidato, Atlante aceleró la planeación deportiva y abrió la vacante en el banquillo tras la salida de Miguel de Jesús Fuentes, quien quedó fuera tras la eliminación en Cuartos de Final de la Liga de Expansión MX.

TE PUEDE INTERESAR: Sergio Ramos hasta 2026 con Rayados: Monterrey negocia su renovación para el Clausura

En ese contexto, el nombre de Vicente Sánchez surgió como el favorito para asumir el mando técnico y encabezar el proceso de reconstrucción.