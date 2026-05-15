¡Genialidad pura! Así presentaron los 32 equipos de la NFL su calendario
De Halo a Los Simpson, de Rick Ross a Jameis Winston, las franquicias presentaron sus calendarios 2026 con videos, parodias y campañas pensadas para dominar redes sociales
La NFL soltó el calendario completo de la temporada regular 2026 el 14 de mayo y, como ya es tradición, la revelación no sólo pasó por fechas, rivales y juegos estelares: también se convirtió en una competencia de creatividad digital entre los 32 equipos.
La liga confirmó una campaña con apertura en miércoles, nueve juegos internacionales y un duelo en México entre Vikings de Minnesota y 49ers de San Francisco en el Estadio Banorte, programado para el 22 de noviembre a las 7:20 de la noche.
A continuación, la lista de presentaciones publicadas por cada franquicia, con sus innovadores y divertidos conceptos principales:
1.- Cardinals de Arizona
Big Red fue el protagonista de una presentación caótica y humorística del calendario.
2.- Falcons de Atlanta
Apostaron por una pieza tipo “This is SportsCenter”, con vibra de compilación deportiva.
3.- Ravens de Baltimore
Recrearon una parodia inspirada en Wedding Crashers, con Zay Flowers como una de las caras del video.
4.- Bills de Buffalo
Usaron el concepto de “A Giant Chrysalis” para presentar su camino de temporada.
5.- Panthers de Carolina
Sumaron al CMPD Bomb Squad para una revelación con formato de operativo.
6.- Bears de Chicago
Eligieron el tono artístico de “happy little matchups”, en una presentación visual con guiño pictórico.
7.- Bengals de Cincinnati
Contaron su calendario bajo la idea de que “cada matchup cuenta una historia”.
8.- Browns de Cleveland
Se fueron por la nostalgia gamer con Street Fighter: CLE.
9.- Cowboys de Dallas
Presentaron un “Tyler takeover”, con enfoque en los tres Tyler de su línea ofensiva.
10.- Broncos de Denver
Usaron la frase “Let’s see what’s on TV!” para una presentación con lenguaje televisivo.
11.- Lions de Detroit
Fueron sobrios y directos con el concepto “Strictly business”.
12.- Packers de Green Bay
Jugaron con el concepto “Playing our curds right”, fiel al guiño quesero de Wisconsin.
13.- Texans de Houston
Presentaron su calendario bajo la idea de “crashing out over the schedule”.
Apostaron por Los Simpson con el mensaje “D’OH! another schedule release video!”.
15.- Jaguars de Jacksonville
Lanzaron “The Cut”, una presentación vinculada con Kissimmee.
Recurrieron a una vibra noventera con “The ’90s called. They want their schedule release back”.
17.- Raiders de Las Vegas
Usaron el mensaje “You don’t get it. It’s the 2026 Schedule Release!”.
18.- Chargers de Los Ángeles
Volvieron a romper redes con una presentación inspirada en Halo.
19.- Rams de Los Ángeles
Presentaron un calendario “Dynamite”, con referencia a Napoleon Dynamite.
20.- Dolphins de Miami
Usaron a “Mr. Ross” como eje de una presentación con sello de reunión corporativa.
21.- Vikings de Minnesota
Sirvieron “17 cursos” en una sátira culinaria para presentar cada partido.
22.- Patriots de Nueva Inglaterra
Apostaron por una presentación estilo parque de diversiones con la frase “keep your hands, arms & legs inside the vehicle”.
23.- Saints de Nueva Orleans
Convirtieron su calendario en “The 2026 Season Forecast”, con tono de pronóstico del clima.
24.- Giants de Nueva York
Jameis Winston apareció como “Winston van Gogh” para dibujar los rivales de la temporada.
25.- Jets de Nueva York
Eligieron una presentación de arte y manualidades bajo la frase “football is ART”.
26.- Eagles de Philadelphia
Armaron una reunión que “no pudo ser un email” para revelar su calendario.
27.- Steelers de Pittsburgh
Los Steelers se atrevieron y hasta hicieron una versión en español, estilo novela mexicana.
28.- 49ers de San Francisco
Presentaron su calendario con el concepto “If these walls could talk”.
29.- Seahawks de Seattle
Lanzaron una presentación tipo fragancia: “Smells like football season”.
30.- Buccaneers de Tampa Bay
Se fueron por el tono playero con “Tampa Bay Watch”.
31.- Titans de Tennessee
Regresaron a la calle con una dinámica de interacción con aficionados.
32.- Commanders de Washington
Presentaron su calendario con estética de laboratorio: “Been in the lab... the results are in”.
Como dato adicional, es de mencionar que la Temporada 2026 tendrá nueve juegos internacionales, la cifra más alta en la historia de la NFL para una sola campaña.