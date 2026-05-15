¡Genialidad pura! Así presentaron los 32 equipos de la NFL su calendario

La NFL soltó el calendario completo de la temporada regular 2026 el 14 de mayo y, como ya es tradición, la revelación no sólo pasó por fechas, rivales y juegos estelares: también se convirtió en una competencia de creatividad digital entre los 32 equipos.

La liga confirmó una campaña con apertura en miércoles, nueve juegos internacionales y un duelo en México entre Vikings de Minnesota y 49ers de San Francisco en el Estadio Banorte, programado para el 22 de noviembre a las 7:20 de la noche.

A continuación, la lista de presentaciones publicadas por cada franquicia, con sus innovadores y divertidos conceptos principales: