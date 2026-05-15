¡Genialidad pura! Así presentaron los 32 equipos de la NFL su calendario

¡Genialidad pura! Así presentaron los 32 equipos de la NFL su calendario

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Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

De Halo a Los Simpson, de Rick Ross a Jameis Winston, las franquicias presentaron sus calendarios 2026 con videos, parodias y campañas pensadas para dominar redes sociales

Deportes
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La NFL soltó el calendario completo de la temporada regular 2026 el 14 de mayo y, como ya es tradición, la revelación no sólo pasó por fechas, rivales y juegos estelares: también se convirtió en una competencia de creatividad digital entre los 32 equipos.

La liga confirmó una campaña con apertura en miércoles, nueve juegos internacionales y un duelo en México entre Vikings de Minnesota y 49ers de San Francisco en el Estadio Banorte, programado para el 22 de noviembre a las 7:20 de la noche.

A continuación, la lista de presentaciones publicadas por cada franquicia, con sus innovadores y divertidos conceptos principales:

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-americano/dinos-de-saltillo-vs-caudillos-choque-con-sabor-a-playoffs-en-la-semana-6-de-la-lfa-GH20722352

1.- Cardinals de Arizona

Big Red fue el protagonista de una presentación caótica y humorística del calendario.

2.- Falcons de Atlanta

Apostaron por una pieza tipo “This is SportsCenter”, con vibra de compilación deportiva.

3.- Ravens de Baltimore

Recrearon una parodia inspirada en Wedding Crashers, con Zay Flowers como una de las caras del video.

4.- Bills de Buffalo

Usaron el concepto de “A Giant Chrysalis” para presentar su camino de temporada.

5.- Panthers de Carolina

Sumaron al CMPD Bomb Squad para una revelación con formato de operativo.

6.- Bears de Chicago

Eligieron el tono artístico de “happy little matchups”, en una presentación visual con guiño pictórico.

7.- Bengals de Cincinnati

Contaron su calendario bajo la idea de que “cada matchup cuenta una historia”.

8.- Browns de Cleveland

Se fueron por la nostalgia gamer con Street Fighter: CLE.

9.- Cowboys de Dallas

Presentaron un “Tyler takeover”, con enfoque en los tres Tyler de su línea ofensiva.

10.- Broncos de Denver

Usaron la frase “Let’s see what’s on TV!” para una presentación con lenguaje televisivo.

11.- Lions de Detroit

Fueron sobrios y directos con el concepto “Strictly business”.

12.- Packers de Green Bay

Jugaron con el concepto “Playing our curds right”, fiel al guiño quesero de Wisconsin.

13.- Texans de Houston

Presentaron su calendario bajo la idea de “crashing out over the schedule”.

14.- Colts de Indianápolis

Apostaron por Los Simpson con el mensaje “D’OH! another schedule release video!”.

15.- Jaguars de Jacksonville

Lanzaron “The Cut”, una presentación vinculada con Kissimmee.

16.- Chiefs de Kansas City

Recurrieron a una vibra noventera con “The ’90s called. They want their schedule release back”.

17.- Raiders de Las Vegas

Usaron el mensaje “You don’t get it. It’s the 2026 Schedule Release!”.

18.- Chargers de Los Ángeles

Volvieron a romper redes con una presentación inspirada en Halo.

19.- Rams de Los Ángeles

Presentaron un calendario “Dynamite”, con referencia a Napoleon Dynamite.

20.- Dolphins de Miami

Usaron a “Mr. Ross” como eje de una presentación con sello de reunión corporativa.

21.- Vikings de Minnesota

Sirvieron “17 cursos” en una sátira culinaria para presentar cada partido.

22.- Patriots de Nueva Inglaterra

Apostaron por una presentación estilo parque de diversiones con la frase “keep your hands, arms & legs inside the vehicle”.

23.- Saints de Nueva Orleans

Convirtieron su calendario en “The 2026 Season Forecast”, con tono de pronóstico del clima.

24.- Giants de Nueva York

Jameis Winston apareció como “Winston van Gogh” para dibujar los rivales de la temporada.

25.- Jets de Nueva York

Eligieron una presentación de arte y manualidades bajo la frase “football is ART”.

26.- Eagles de Philadelphia

Armaron una reunión que “no pudo ser un email” para revelar su calendario.

27.- Steelers de Pittsburgh

Los Steelers se atrevieron y hasta hicieron una versión en español, estilo novela mexicana.

28.- 49ers de San Francisco

Presentaron su calendario con el concepto “If these walls could talk”.

29.- Seahawks de Seattle

Lanzaron una presentación tipo fragancia: “Smells like football season”.

30.- Buccaneers de Tampa Bay

Se fueron por el tono playero con “Tampa Bay Watch”.

31.- Titans de Tennessee

Regresaron a la calle con una dinámica de interacción con aficionados.

32.- Commanders de Washington

Presentaron su calendario con estética de laboratorio: “Been in the lab... the results are in”.

Como dato adicional, es de mencionar que la Temporada 2026 tendrá nueve juegos internacionales, la cifra más alta en la historia de la NFL para una sola campaña.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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