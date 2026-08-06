Gilberto Mora desata la pelea en Europa: ahora el PSG prepara su ofensiva en pos de la joya mexicana

El futuro de Gilberto Mora apunta cada vez con mayor fuerza hacia el futbol europeo. El mediocampista de Xolos de Tijuana, considerado la mayor promesa del balompié mexicano, cumplirá 18 años el próximo 14 de octubre, fecha a partir de la cual podrá concretar un traspaso al extranjero conforme a la normativa internacional. De acuerdo con información publicada por Marca y Somos Titanes, el Paris Saint-Germain ya trabaja en una estrategia para asegurar el fichaje del mexicano, aunque su intención sería permitir que continúe su desarrollo en Xolos hasta encontrar el momento ideal para cerrar la operación. El plan del conjunto parisino consiste en esperar a que Mora alcance la mayoría de edad antes de presentar una oferta formal. Sin embargo, esa postura también representa un riesgo, ya que otros gigantes europeos podrían adelantarse en la carrera por el futbolista si el PSG demora demasiado su movimiento.

Y es que el interés por el joven mexicano va mucho más allá del campeón francés. Real Madrid, Barcelona, Benfica y Borussia Dortmund también han sido vinculados con el mediocampista, cuyo crecimiento ha despertado el seguimiento de algunos de los clubes más importantes del continente. La proyección internacional de Mora se disparó gracias a sus actuaciones tanto en la Liga MX como con la Selección Mexicana durante el Mundial de 2026, torneo en el que se consolidó como una de las grandes revelaciones. Su desempeño frente a rivales de primer nivel confirmó el potencial que ya había mostrado con el conjunto fronterizo. Ese impacto también se reflejó en el mercado. Tras la Copa del Mundo, el valor de su carta aumentó un 150 por ciento, al pasar de 10 a 25 millones de euros, de acuerdo con estimaciones financieras. Con esa cotización, Mora se convirtió en el futbolista con el mayor valor de mercado entre todos los jugadores inscritos en la actual edición de la Leagues Cup. Su rápida consolidación con Xolos y la madurez mostrada a pesar de su juventud han convertido al mediocampista en uno de los talentos más codiciados del continente. Mientras tanto, visores de distintos clubes europeos continúan monitoreando de cerca su evolución.

Todo indica que el mercado se activará una vez que Mora alcance la mayoría de edad. A partir de entonces, el mexicano tendrá la posibilidad de elegir entre varios proyectos deportivos de primer nivel, en una operación que podría convertirse en uno de los fichajes más importantes para un futbolista nacional en los últimos años.