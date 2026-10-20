Giro Gutiérrez 2026 reúne a 156 ciclistas en Nueva Rosita y reparte 200 mil pesos en premios

La Región Carbonífera de Coahuila vivió una jornada de ciclismo de ruta con la segunda edición del Giro Gutiérrez 2026, disputada el domingo 18 de octubre. La competencia reunió a 156 corredores registrados, de acuerdo con la plataforma de cronometraje Webscorer, y puso a prueba su resistencia en recorridos de 100 y 140 kilómetros. El certamen tuvo como punto de partida y llegada las instalaciones de Súper Gutiérrez Clínica.

Las rutas atravesaron sectores de San Juan de Sabinas, Sabinas y Progreso, convirtiendo las carreteras de toda la región en el escenario de una competencia para ciclistas locales y visitantes. La organización, encabezada por Gutiérrez Cycling Team y Súper Gutiérrez, estableció siete categorías: Élite Varonil, Élite Femenil, Máster A, Máster B, Máster C, Novatos y Femenil Principiantes. Los competidores de élite y Máster A afrontaron el trayecto de 140 kilómetros; el resto participó en la distancia de 100. Uno de los principales atractivos fue la bolsa de premiación de 200 mil pesos, destinada a reconocer a los mejores lugares de las diferentes divisiones. Además del desafío deportivo, la justa reunió a familiares, equipos y numerosos aficionados que acudieron a respaldar a los ciclistas.

Diego Ismael Rodríguez Gutiérrez, directivo de Súper Gutiérrez, participó en el evento. También acudió la síndica Yolanda Garza González, en representación del gobierno municipal de San Juan de Sabinas. El despliegue de seguridad y asistencia permitió que la competencia terminara con saldo blanco, sin incidentes reportados por los organizadores. La jornada reforzó la proyección de Nueva Rosita como sede de eventos de ciclismo y turismo deportivo en Coahuila. Con este evento, la Región Carbonífera sumó una nueva prueba ciclista en Coahuila y fortaleció su agenda deportiva.