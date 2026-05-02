Golden Tempo gana el Derby de Kentucky 2026: Cherie DeVaux hace historia en Churchill Downs

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    Golden Tempo gana el Derby de Kentucky 2026: Cherie DeVaux hace historia en Churchill Downs
    Golden Tempo ganó el Derby de Kentucky 2026 con momios de 23-1 y completó la carrera en 2:02.27. FOTO: AP

El ejemplar ganó la edición 152 del Kentucky Derby, mientras su entrenadora se convirtió en la primera entrenadora en llevarse la ‘Carrera de las Rosas’

Golden Tempo firmó una tarde histórica en Churchill Downs al ganar el Derby de Kentucky 2026, una edición que no solo dejó una remontada memorable, sino también un capítulo inédito para el hipismo estadounidense: Cherie DeVaux se convirtió en la primera mujer entrenadora en conquistar la tradicional “Carrera de las Rosas”.

El ejemplar, montado por José Ortiz, sorprendió al imponerse como una apuesta larga de 23-1, después de venir desde la parte trasera del grupo y cerrar con fuerza en la recta final.

Golden Tempo completó la prueba de 1 1/4 milla en 2:02.27, superando a Renegade, que terminó segundo con Irad Ortiz Jr., mientras Ocelli, otro caballo de alta cuota, cerró el podio en la tercera posición.

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Cherie DeVaux rompe una barrera histórica en el Derby de Kentucky

La victoria tuvo un peso especial por el logro de DeVaux, quien ganó el Derby de Kentucky en su primera participación dentro de la carrera más famosa del calendario hípico de Estados Unidos.

Hasta antes de esta edición, ninguna mujer había entrenado al caballo ganador del Derby, pese a que otras entrenadoras ya habían competido en la prueba.

DeVaux, quien comenzó su propia cuadra hace ocho años y obtuvo licencia como entrenadora en 2018, se unió además a una lista muy reducida dentro de la Triple Corona, pues apenas es la segunda mujer entrenadora en ganar una de sus carreras, después de Jena Antonucci, vencedora en el Belmont Stakes de 2023 con Arcangelo.

José Ortiz también celebra su primer triunfo en Churchill Downs

Para José Ortiz, la jornada también tuvo sabor de consagración. El jinete puertorriqueño consiguió su primer triunfo en el Derby de Kentucky y cerró un fin de semana redondo, ya que un día antes también había ganado el Kentucky Oaks con Always a Runner.

Ortiz dedicó el triunfo a su abuelo fallecido y vivió el momento con emoción junto a sus padres.

El Derby de Kentucky abrió oficialmente el camino de la Triple Corona 2026, que continuará con el Preakness Stakes el 16 de mayo y el Belmont Stakes el 6 de junio.

Por ahora, la presencia de Golden Tempo en la siguiente escala dependerá de su estado físico, de acuerdo con lo señalado por DeVaux tras la carrera.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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