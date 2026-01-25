Grandes Ligas: estos jugadores ya no pisarán el diamante en 2026

Luego de que el béisbol en Estados Unidos vivió una de sus mejores temporadas, la MLB se prepara para decir adiós a figuras históricas que marcaron un antes y un después en el diamante, dejando un legado duradero y una base sólida para las siguientes generaciones de peloteros.

El anuncio que más conmocionó a los aficionados y generó mayor impacto mediático fue el retiro de Clayton Kershaw, quien defendió la camiseta de los Dodgers durante toda su carrera y, tras más de 18 años en las Grandes Ligas, decidió colgar el guante.

Su despedida representa el cierre de una era en Los Ángeles, donde se consolidó como uno de los lanzadores más emblemáticos de la franquicia.

TE PUEDE INTERESAR: Saraperos suman bate y pitcheo con la incorporación de Brusa, Sosa y Juárez

La noticia del adiós de Kershaw se confirmó al finalizar la temporada regular, poniendo punto final a una trayectoria desarrollada íntegramente con los Dodgers. Durante años, el zurdo fue referente indiscutible del cuerpo de pitcheo, aportando liderazgo, consistencia y actuaciones memorables desde la lomita.