Grandes Ligas: estos jugadores ya no pisarán el diamante en 2026
La carrera profesional de figuras históricas llega a su fin; dejan ahora su legado en el mejor beisbol del mundo
Luego de que el béisbol en Estados Unidos vivió una de sus mejores temporadas, la MLB se prepara para decir adiós a figuras históricas que marcaron un antes y un después en el diamante, dejando un legado duradero y una base sólida para las siguientes generaciones de peloteros.
El anuncio que más conmocionó a los aficionados y generó mayor impacto mediático fue el retiro de Clayton Kershaw, quien defendió la camiseta de los Dodgers durante toda su carrera y, tras más de 18 años en las Grandes Ligas, decidió colgar el guante.
Su despedida representa el cierre de una era en Los Ángeles, donde se consolidó como uno de los lanzadores más emblemáticos de la franquicia.
La noticia del adiós de Kershaw se confirmó al finalizar la temporada regular, poniendo punto final a una trayectoria desarrollada íntegramente con los Dodgers. Durante años, el zurdo fue referente indiscutible del cuerpo de pitcheo, aportando liderazgo, consistencia y actuaciones memorables desde la lomita.
HABLANDO DE LONGEVIDAD, LONGORIA SE RETIRA
Por su parte, Evan Longoria, tercera base, también anunció el fin de su carrera profesional. El infielder destacó por su regularidad defensiva y por su paso por distintos equipos, logrando mantenerse vigente durante un largo periodo y siendo reconocido como uno de los jugadores más longevos de su generación.
Otro caso relevante es el de Matt Carpenter, infielder y bateador designado, quien decidió retirarse tras concluir la temporada 2025. A lo largo de su trayectoria, Carpenter acumuló experiencia en diversos roles ofensivos y defensivos, participando en múltiples etapas competitivas dentro de la MLB.
Asimismo, Jesse Chavez, lanzador derecho, anunció su retiro en mayo de 2025. Con 41 años al momento del anuncio, el pitcher cerró una extensa carrera, caracterizada por su paso por numerosas organizaciones y por mantenerse activo en el montículo durante más de una década.
A la lista se suma Ryan Pressly, relevista de los Astros, quien confirmó su retiro tras una etapa destacada, consolidándose como pieza clave en el bullpen de Houston durante los años finales de su carrera. Otros jugadores que también dijeron adiós al béisbol profesional son Joe Kelly, Michael A. Taylor, Lance Lynn, Kyle Hendricks y el propio Matt Carpenter.
Con estos retiros, las Grandes Ligas despiden a jugadores que formaron parte de distintos ciclos competitivos y generaciones del béisbol profesional. La temporada 2025 quedará marcada como el punto final para figuras que dejaron huella en diversos equipos y escenarios del diamante.